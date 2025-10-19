El hotel burbuja de Toledo donde podrás dormir bajo las estrellas desde 90 €: "Experiencia diferente"

A pocos kilómetros de la Sierra de Gredos, en el municipio toledano de Velada, se encuentra uno de los alojamientos rurales más originales de toda Castilla-La Mancha. Se trata de 'El Toril Glamping Experience', un complejo de burbujas transparentes, tiendas safari y casas rurales rodeadas de dehesa y lagos naturales.

Este hotel burbuja te permite dormir bajo un cielo estrellado único avalado por la Certificación Starlight. Es el primer destino de la provincia de Toledo en recibir este prestigioso galardón otorgado por la Fundación Starlight y que cuenta con el apoyo de la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo.

Este sello garantiza la calidad extraordinaria del cielo nocturno del entorno, posicionando a 'El Toril' como uno de los mejores destinos para astroturismo y turismo sostenible en España.

Interior de las burbujas. Eltoril.com

Hasta famosos creadores de contenido como Pedro Garcilo (@nidodepedroynedest) con 1,2 millones de seguidores en TikTok han querido conocer de primera mano este lugar.

"Fue una experiencia totalmente diferente a cualquier otra cosa", destaca en su vídeo que acumula miles de visualizaciones.

Las tarifas para disfrutar de una estancia en estas mágicas burbujas varían según la temporada y el tipo de habitación. Las más sencillas pueden reservarse desde 90 euros la noche, mientras que las opciones más premium con jacuzzi, vistas ampliadas y servicios extra pueden alcanzar los 250 euros por noche.

Este complejo también dispone de tiendas safari familiares y villas privadas totalmente equipadas para eventos o celebraciones. La finca se extiende sobre más de 70 hectáreas que se adentran dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos.

Exterior de las burbujas. Eltoril.com

Disponen de alquiler de bicicletas para realizar rutas por la naturaleza, actividades para toda la familia como tiro con arco, pesca y tours guiados para descubrir rincones mágicos de este precioso paraje de Castilla-La Mancha.

Por todos estos motivos, 'El Toril Glamping Experience' se ha consolidado como uno de los hoteles rurales más premiados y recomendados de la región.