El castillo de Polán cautiva a 200 visitantes dentro de la iniciativa turística de la Diputación de Toledo

El castillo de Polán ha acogido exhibiciones y otros actos.

El castillo de la localidad toledana de Polán ha acogido este domingo una multitudinaria jornada con más de 200 visitantes dentro del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' de la Diputación de Toledo.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo -junto al vicepresidente primero, Jesús Guerrero, y la alcaldesa de Polán, Julia Sanz- ha asistido a la visita y ha destacado el éxito de la iniciativa en poner en valor las "auténticas joyas" patrimoniales de la provincia.

Cedillo ha subrayado que el programa acerca las fortalezas a los ciudadanos y visitantes "de una manera diferente, a través de una experiencia completa que involucra a todos los sentidos".

Las autoridades junto a los protagonistas de la cita.

La actividad fue una experiencia cultural "integral" que combinó historia, artesanía, teatro, música, enología y gastronomía. Los asistentes disfrutaron de visitas teatralizadas, talleres de elaboración artesanal de jabones y diseño textil, exhibiciones de lucha medieval, y catas de vino y miel musicalizadas.

La presidenta ha destacado que el programa es un ejemplo de cómo el patrimonio puede ser un "motor de desarrollo" para los municipios, generando actividad, turismo y oportunidades para profesionales y artesanos locales.

La jornada ha coincidido con el Mercado Medieval de Polán, potenciando la promoción conjunta. La alcaldesa de Polán ha agradecido a la Diputación por la inclusión de su municipio en esta propuesta promocional, destacando la oportunidad de divulgar el patrimonio local.