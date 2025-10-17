Talavera de la Reina celebra la licitación del programa de detección de cáncer de mama: "Ya era hora"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha manifestado su satisfacción por la decisión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de sacar a licitación el programa de detección precoz de cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera para los años 2026 a 2028, asegurando que "ya era hora".

Gregorio ha recordado que la empresa encargada de prestar este servicio entró en suspensión de pagos el pasado mes de mayo, paralizando todos los diagnósticos desde entonces.

"Han pasado muchos meses desde que se cerró el servicio", ha lamentado el regidor, al tiempo que ha pedido explicaciones a la Junta por su gestión durante este periodo y por las medidas adoptadas para atender a las mujeres afectadas.

Las declaraciones del alcalde se han producido durante el acto conmemorativo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que en Talavera se ha adelantado dos días.

Retomar los cribados

La jornada, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ha incluido una mesa redonda bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', con la participación de pacientes oncológicos y familiares, así como la lectura de un manifiesto destinado a sensibilizar y concienciar a la población.

Gregorio ha agradecido la publicación de la licitación y ha confiado en que una nueva empresa pueda retomar cuanto antes los cribados, "porque Talavera y su comarca tienen una gran población que necesita estos diagnósticos, al igual que Toledo".

No obstante, ha mostrado su preocupación por las mujeres que desde mayo esperaban su cita y ha pedido a la Junta que aclare cómo se ha suplido el cierre del servicio.

Salvar vidas

El alcalde ha aprovechado su intervención para subrayar la importancia de la detección precoz, que "salva vidas", y ha destacado la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a los tratamientos, independientemente del lugar de residencia. "El cáncer de mama no es solo una enfermedad; afecta a la vida real de quienes lo sufren y de quienes los acompañan", ha señalado.

Finalmente, Gregorio ha expresado su reconocimiento a la AECC y a su delegación en Talavera, presidida por Luis Miguel Alonso, por su trabajo diario de acompañamiento y apoyo a pacientes y familias.

"Esta es una batalla que nos incumbe a todos, y desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso para seguir ayudando en todo lo que esté en nuestra mano", ha concluido.