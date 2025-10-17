Un influencer con 1,2 millones de seguidores visita este pueblo de Toledo y asegura: "Es imposible que no alucines"

Pedro García, el famoso creador de contenido de turismo rural con 1,2 millones de seguidores en TikTok y más de 200.000 en Instagram, ha visitado uno de los pueblos más emblemáticos de la provincia de Toledo.

Este joven madrileño, que se ha convertido en toda una referencia dentro del mundo de las escapadas, muestra en uno de sus últimos vídeos lo perplejo que le ha dejado Consuegra (Toledo).

"Es imposible que no alucines", confiesa Pedro mientras muestra las vistas desde el Cerro Calderico donde se alzan los 12 molinos de viento, inmortalizados por Miguel de Cervantes en 'El Quijote' y el imponente castillo medieval de la Muela, iconos de esta localidad.

#Toledo #CerroCalderico #EscapadasPorEspaña #RinconesConEncanto #consuegratoledo ♬ sonido original - Pedrogarcilo @pedroynednest A solo 1h20 de Madrid ⏱️ está este rincón lleno de historia, tranquilidad y paisajes que parecen sacados de una postal: Un pueblo manchego con calles tranquilas, plazas con encanto y mucha esencia. Ideal para desconectar y dejarte llevar. ✔️ Molinos de viento gigantes 🌬️ ubicados en lo alto del Cerro Calderico, con vistas que impresionan ✔️ Castillo medieval 🏯 que corona la colina y te lleva directo al pasado ✔️ Naturaleza y calma 🌾 perfecta para una escapada sin prisas ✔️ Atardeceres mágicos 🌅 con los molinos recortados en el cielo manchego 📍Consuegra 📝Apúntate muy bien este sitio para tu próxima escapada porque te va a encantar. Es de esos lugares que se disfrutan de verdad. 🔐Guarda el vídeo y sígueme para seguir descubriendo rincones bonitos por España #Consuegra

El influencer recomienda entrar en los molinos, recorrer el castillo y disfrutar del horizonte manchego y el ambiente tranquilo de este pueblo "con mucho encanto y sabor a historia", reseña.

Además, destaca lo fácil que es llegar desde Madrid - a poco más de una hora. Situada en la comarca de La Mancha toledana, Consuegra es una joya patrimonial que combina historia, paisaje y literatura.

Castillo de Consuegra (Toledo). Foto: Red de Castillos y Palacios.

Reflejo de este legado es el Castillo de la Muela y sus ocho siglos de historia. Esta fortaleza fue escenario de la Batalla de Consuegra en 1097 donde murió Diego Rodríguez de Vivar, hijo del Cid Campeador.

Más tarde, el castillo fue sede del Gran Priorato de La Mancha bajo la Orden de San Juan, otorgándole una gran relevancia política y militar durante la Edad Media.

Presa romana 'Consaburum'. Cultura Castilla-La Mancha

El patrimonio de Consuegra no termina aquí, dentro del núcleo urbano se conservan los restos de la presa romana de casi 600 metros de longitud 'Consaburum', una de las infraestructuras hidráulicas más importantes del mundo construida entre los siglos I y IV d.C. y declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

A ello se suma un conjunto urbano singular con iglesias renacentistas, restos visigodos y tradiciones que muestran sus profundas raíces manchegas.

Consuegra (Toledo). Turismo Castilla-La Mancha

No es pura coincidencia que Pedro García haya hecho una parada en Castilla-La Mancha. Este 2025, la región ha alcanzado un récord histórico de viajeros rurales, con más de 204.000 visitantes y 430.000 pernoctaciones solo en el primer semestre, lo que supone un 10 por ciento más que el año pasado.

Este vídeo deja en evidencia que Consuegra es un destino donde la historia se alza entre molinos, castillos y leyendas convirtiéndolo en un lugar "de película", según el creador de contenido.