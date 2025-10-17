La Diputación de Toledo da luz verde a su Plan Extraordinario de Inversiones 2025 dotado con 15 millones

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Toledo ha aprobado este viernes la resolución definitiva del Plan Extraordinario de Inversiones 2025, dotado con 15 millones de euros, impulsado desde el Área de Cooperación e Infraestructuras bajo la dirección del vicepresidente primero y diputado delegado de Cooperación, Jesús Guerrero Lorente.

Este programa, diseñado para fomentar la reactivación económica y la recuperación municipal, beneficia a la totalidad de los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia con menos de 35.000 habitantes, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El vicepresidente ha destacado la implicación y el compromiso de todos los municipios toledanos, que han presentado solicitudes en tiempo y forma, confirmando así la utilidad y el alcance del programa. "El reparto se ha realizado aplicando criterios objetivos y transparentes, basados en el número de habitantes y en tramos poblacionales, con una ayuda máxima de 202.000 euros por municipio", ha subrayado Jesús Guerrero.

Tras la aprobación de las bases reguladoras el pasado 4 de julio de 2024 y la publicación de la convocatoria el 15 de julio de 2025 en el Boletín Oficial de la Provincia, las entidades locales presentaron sus proyectos, que han sido evaluados individualmente por la Comisión de Evaluación constituida al efecto.

La resolución definitiva concede subvenciones a 210 entidades locales para la realización de distintas actuaciones. Entre ellas, destacan las pavimentaciones de calles, la mejora de instalaciones deportivas, la rehabilitación de edificios municipales, obras de abastecimiento y la mejora de equipamientos e instalaciones municipales.

Las inversiones se financiarán con cargo a los 15 millones de euros procedentes de transferencias y del remanente de Tesorería generado en el ejercicio 2024 tanto en la Diputación Provincial de Toledo como en el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria.

Plazos y condiciones de ejecución

Las inversiones deberán iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud y el expediente de gasto deberá encontrarse, como mínimo, en fase de autorización antes del 31 de diciembre de 2025. La ejecución y justificación de las actuaciones deberán completarse antes del 30 de noviembre y del 15 de diciembre de 2026, respectivamente.

Asimismo, la convocatoria prevé la posibilidad de modificar la finalidad o los plazos de ejecución y justificación en casos excepcionales y debidamente justificados.

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno provincial ha puesto a disposición de las entidades locales 139 millones de euros en inversiones directas, que incluyen actuaciones tan relevantes como el Proyecto de Digitalización del Ciclo Urbano del Agua, con 10 millones; las ayudas directas por la DANA, con otros 10 millones; la reconstrucción de la carretera TO-1927 en Chozas de Canales, con 1,8 millones; o el Proyecto de Transformación Digital y Modernización Administrativa, dotado con 5 millones de euros.

Con este nuevo Plan Extraordinario de Inversiones, la Diputación de Toledo continúa su esfuerzo de apoyo a los municipios, destinando en este ejercicio 2025 cerca de 62 millones de euros en programas de cooperación y asistencia local.

Entre ellos, se incluyen los 15 millones de euros del Plan Extraordinario, los 14,1 millones de los Planes Provinciales de Cooperación, los 15 millones para Gasto Corriente, los 6 millones en ayudas sectoriales para residuos, eficiencia energética y movilidad, y los 11,5 millones en convenios de cooperación económica con distintos ayuntamientos.