El Colegio de la Abogacía de Toledo celebra los Seminarios Interdisciplinares sobre Violencia Sexual y de Género

El Colegio de la Abogacía de Toledo ha acogido los Seminarios Interdisciplinares de Alta Especialización sobre Violencia Sexual y de Género: claves jurídicas, clínicas, educativas y psicosociales para la práctica profesional, celebrados en el salón de actos Carmen Conde Peñalosa en la sede colegial.

Organizados en colaboración con distintas entidades académicas y profesionales, los seminarios han reunido a especialistas del ámbito jurídico, social y educativo con el objetivo de ofrecer una formación integral sobre la violencia sexual y de género desde una perspectiva multidisciplinar.

Durante la jornada inaugural, que ha contado con la apertura institucional, se abordaron cuestiones clave como los fundamentos jurídicos y psicosociales de la violencia, a cargo de Mª Pilar Marco Francia (Universidad Complutense de Madrid) y Vicenta Rodríguez Martín (UCLM).

Además, se ha realizado una radiografía completa de la violencia sexual en Castilla-La Mancha presentada por Teresa Montero Ruiz (UCLM).

Jornadas

La primera sesión ha concluido con un bloque centrado en la trata de personas con fines de explotación sexual, con las intervenciones de Sara Martón Escudero, fiscal delegada de Trata y Extranjería de Toledo, y Angélica Matías Roncero, presidenta de AIETI-CLM, quien ha aportado una mirada interseccional sobre este asunto.

La segunda jornada ha continuado con ponencias dedicadas al consentimiento en los delitos sexuales, las cuestiones procesales en torno a la víctima y la prueba, y la reparación e intervención socioeducativa con mujeres víctimas de violencia sexual y de género.

Esta intervención ha sido a cargo de Marga Cerro González, Marta Vicente de Gregorio, Juan Carlos Ortiz Pradillo, Estela Plaza y Francisco Peces.

La ICA Toledo reafirma así su compromiso con la formación continua y especializada de los profesionales del Turno de Violencia de Género, contribuyendo a una respuesta más sólida, humana y eficaz frente a este tipo de violencia.