Toledo presenta alegaciones a la exclusión de los fondos EDIL ante la "falta de fundamento técnico y legal"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha planteado una serie de alegaciones generales ante la exclusión de la ciudad de los fondos europeos EDIL, una decisión que para el Ayuntamiento no tiene "fundamento técnico y legal".

En un documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el Consistorio ha asegurado que no ha podido presentar "alegaciones precisas" ante la "carencia de los datos solicitados", hasta en dos ocasiones, para conocer la baremación del proyecto.

"Esto genera una absoluta y completa indefensión, contraria a lo dispuesto en la Constitución, por lo que la resolución definitiva incurriría en causa de nulidad", expresa el documento.

Según señala el escrito, en la resolución provisional de la convocatoria, se han introducido criterios de valoración a posteriori y a otros diferentes a los establecidos en las Bases, "cuya cuantificación no se determinaba".

Por ejemplo, la garantía de que los planes seleccionados cuenten con una senda financiera de al menos el 70 % de lo solicitado, es "un criterio arbitrariamente introducido en la fase de valoración de los proyectos, que no estaba previsto y que determina el resultado de la concesión de las ayudas". "Esta regla vulnera los principios de legalidad, transparencia, igualdad y objetividad", asegura Velázquez.

Además, el proceso "no ha garantizado la proporcionalidad, porque no se ha procedido al prorrateo de la senda financiera disponible entre todos los planes que han superado los 50 puntos".

Suspender o ampliar el plazo

Por ello, el Ayuntamiento ha pedido al Gobierno que se "suspenda y/o amplíe" el plazo previsto para presentar alegaciones hasta que se proporcionen los datos al Ayuntamiento, "para no causar indefensión al mismo".

Además, instan a revisar la resolución provisional de la convocatoria, "aplicando el prorrateo de la senda financiera disponible entre todos los planes que han superado los 50 puntos o reduciendo el porcentaje de cofinanciación, si fuera preciso".

Por último, exigen que "se anulen las Bases de la subvención y la Convocatoria al no cumplir las previsiones del Plan Estratégico de Subvención del Ministerio de Hacienda 2024-2026".