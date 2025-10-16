Toledo agotará el plazo y sigue sin respuesta de Hacienda: presentará el recurso por los fondos europeos este viernes

La capital de Castilla-La Mancha formalizará este viernes, 17 de octubre, su recurso contra la exclusión de 20 millones de euros de fondos europeos EDIL, agotando el plazo legal establecido en el procedimiento. Las alegaciones se presentarán bajo una denuncia de "indefensión total" por parte del Gobierno local, ya que el Ministerio de Hacienda sigue sin contestar a sus requerimientos.

Fuentes municipales han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que las alegaciones se están trabajando "como se puede" a pesar de que el Ministerio aún no ha facilitado ni la puntuación ni los criterios técnicos que justifican el descarte de la estrategia toledana.

El alcalde, Carlos Velázquez (PP), y su equipo llevan días armando una defensa crucial contra una decisión que dejó a la ciudad sin financiación para proyectos vitales, como el Pabellón Multiusos, la recuperación integral de La Peraleda y la puesta en valor del Circo Romano, sin conocer los argumentos de la parte contraria, insisten desde el Ayuntamiento.

El portavoz municipal y concejal de Fondos Europeos, Juanjo Alcalde, ha resumido la frustración ante la inacción de Hacienda con un refrán: "Si no quieres que vaya a tu boda, invítame a las vísperas".

El Consistorio defiende el rigor del proyecto presentado, destacando el "alto grado de ejecución y la buena gestión" de fondos anteriores, indicó esta semana el regidor municipal.

No obstante, la falta de comunicación ha intensificado el pulso político, con acusaciones directas a la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, de "poner palos en las ruedas" de la ciudad y ser "la mano negra" de la decisión.

El Gobierno local coordina el recurso con la empresa consultora encargada de la asistencia técnica del proyecto y los servicios jurídicos municipales, así como con otros municipios excluidos como Valdepeñas, Valladolid y Alicante, mencionó Alcalde.

El bipartito PP-Vox ha dejado claro que si la vía administrativa fracasa, el conflicto será elevado a los tribunales españoles y europeos.