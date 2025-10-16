Cinco atracadores armados con pistolas simuladas entran con violencia en la tienda de MediaMarkt de Toledo

Un violento atraco a mano armada ha generado gran revuelo en el parque comercial La Abadía de Toledo, al producirse a plena luz del día y en horario de alta afluencia de público. Entre cuatro y cinco personas, armadas con pistolas simuladas, asaltaron el establecimiento MediaMarkt sobre las 11:07 horas de este jueves, según han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes policiales.

El suceso, con la tienda abierta y en un horario de gran concurrencia, ha provocado momentos de tensión y miedo entre los clientes y empleados.

Los asaltantes emplearon la violencia contra el vigilante de seguridad, al que golpearon en la cabeza. Los servicios de emergencia (UVI móvil) acudieron para atenderle, si bien sus lesiones son leves y no revisten gravedad, según ha confirmado la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional.

Atraco en el Mediamarkt del parque comercial La Abadía en Toledo.

Revuelo en las inmediaciones del establecimiento.

El herido es un hombre de 51 años que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo por contusiones en la cabeza durante el asalto, aunque se encuentra "fuera de peligro".

Los delincuentes lograron sustraer dos cajas de material electrónico y se dieron a la fuga a bordo de dos vehículos cuya dirección es por el momento desconocida para la Policía, aunque en redes sociales se menciona un coche gris y la dirección del municipio toledano de Bargas, junto al parque comercial.

La Policía Nacional ha activado de inmediato un "operativo para el cierre de la ciudad" para la localización de los vehículos tras recibir el aviso a través del 091.

La Policía Local y la Guardia Civil también se han movilizado en la zona, donde la investigación permanece abierta.