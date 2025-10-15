Toledo saca a concurso el renting de tres nuevos coches de Policía Local: híbridos, 4x4 y con seguro a todo riesgo

El Ayuntamiento de Toledo ha sacado a concurso el suministro de tres nuevos vehículos patrulla para la Policía Local, bajo la modalidad de arrendamiento con mantenimiento y sin opción de compra, conocido como renting. Este contrato, con una duración de cuatro años (48 meses), busca sustituir a otros cuatro vehículos ya amortizados.

El presupuesto máximo de licitación, según el pliego, asciende a 140.344 euros. Las empresas interesadas tienen hasta el 21 de octubre de 2025 para presentar sus ofertas de forma electrónica.

El documento exige que los vehículos sean nuevos y de un perfil muy concreto: SUV HEV (Híbrido Eléctrico-Gasolina), lo que garantiza el distintivo ambiental 'eco' de la Dirección General de Tráfico. Adicionalmente, se requiere obligatoriamente tracción 4X4 y caja de cambios automática.

El equipamiento policial será completo, según los anexos del contrato. Se exige un puente aerodinámico de bajo perfil con señalización luminosa y acústica de emergencia, con luces y sirena integradas. También se requieren luces adicionales en aletas y parrilla y en el maletero, así como dos linternas recargables de alta potencia, botiquín y extintor.

El contrato fija un kilometraje medio anual conjunto de 75.000 kilómetros para los tres vehículos. La adjudicataria deberá asumir un seguro a todo riesgo sin franquicia.

El mantenimiento será cubierto íntegramente por la empresa en un taller oficial de la marca cercano a la Jefatura de Policía. El pliego es rotundo: la adjudicataria debe comprometerse a dar prioridad a los vehículos policiales para evitar esperas en reparaciones y revisiones. Además, deberá reponer elementos del habitáculo que se deterioren por el uso intensivo.

También contempla que si una avería o siniestro inmoviliza el coche más de 24 horas, la empresa debe facilitar un vehículo de sustitución.

El proceso se resolverá mediante una licitación a la baja, donde el precio ofertado es el criterio de mayor peso, con 96 puntos de valoración.