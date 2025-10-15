Un fontanero con 25 años de experiencia en pueblos de Toledo: "Si te mueves, puedes facturar de 3.000 a 6.000 €"

La última propuesta del Gobierno de España que propone subir las cuotas de autónomos en 2026 entre 17 y 206 euros al mes ha incendiado el debate público y social. Para conocer cómo se vive esta situación de primera mano, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha conversado con Jaime García, un fontanero autónomo afincado en Argés con 25 años de experiencia a sus espaldas en la provincia de Toledo.

Aunque la medida busca una mayor progresividad, ha generado un rechazo frontal en las principales asociaciones de autónomos, como la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA).

"Mi gestor me ha dicho que ve muy difícil que esto llegue a corto plazo. La mayoría de compañeros que conozco están en contra", explica Jaime.

Jaime en su trabajo.

La principal preocupación de Jaime no es tanto el "sablazo" del que alertan asociaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), sino la paradoja de su oficio donde hay mucho trabajo y un gran potencial económico pero faltan profesionales.

"Si te mueves, te puedes ganar la vida bastante bien", afirma sin rodeos. Las cifras que manejan hablan por sí solas. "Teniendo una buena cartera de clientes, puedes facturar mensualmente de 3.000 a 6.000 euros fácilmente", explica.

La facturación no es beneficio neto para el autónomo, de esa cuantía hay que descontar impuestos, cuotas y gastos. De manera que se queda en un sueldo que "puede rondar los 2.000 o 2.500 euros", según este fontanero.

Furgoneta de trabajo de Jaime.

Falta de mano de obra

A pesar de que el volumen de trabajo en su profesión es abundante y está bien remunerado, ¿por qué no hay más gente queriendo dedicarse a esto?

La respuesta de Jaime es dura: "He tenido chicos de prácticas y he tenido que llamar a los centros de formación para que no me manden más alumnos porque no tienen ningún tipo de puntualidad, están más pendientes del móvil que de lo que les explico", lamenta.

Su diagnóstico es una reflexión que alertan organizaciones patronales como Fedeto. "Creo que la generación actual está muy sobreprotegida por los padres y se ha vuelto muy dependiente", sentencia. Más allá de la opinión de este fontanero, es evidente que cada vez menos jóvenes apuestan por este tipo de profesiones.

Jaime en uno de sus proyectos de suelo radiante en una vivienda.

Jubilación

Tras 25 años cotizados como autónomo, Jaime mira al futuro con escepticismo. La incertidumbre sobre la edad de jubilación y las pensiones, le ha llevado a trazar su propio plan. "Lo que tú inviertas por ti, ahí lo vas a tener. Lo demás es humo", ratifica.

Considera que la pensión pública será, en el mejor de los casos, "una ayuda", pero no depende de ti. Por eso, incide en invertir por tu cuenta, "eso es lo que te va a garantizar una tranquilidad", destaca.

A pesar de las quejas sobre impuestos, cuotas y burocracia inherentes a los autónomos, este fontanero concluye con una filosofía pragmática. "Lo peor que le puede pasar a un autónomo es que tenga que pagar muchos impuestos, eso significa que se le está dando bastante bien. Al final, si hay trabajo, hay alegría", concluye.