Corte de tráfico en pleno Casco Histórico de Toledo para cambiar el pavimento de una calle

El Ayuntamiento de Toledo ha informado que la calle Esteban Illán, situada en el Casco Histórico, permanecerá cortada al tráfico para proceder a la reparación de su pavimento.

Este corte se llevará a cabo a las 8:00 horas de este miércoles, 15 de octubre y se prolongará hasta la misma hora del viernes, día 17.

Según ha detallado el Consistorio, el tramo en el que no podrá circular el tráfico rodado es el que discurre entre la plaza Cardenal Silíceo y la plaza Padilla.

De esta manera, los vehículos estacionados en este punto tendrán que salir en dirección contraria a la habitual, por la calle María Pacheco.

De igual modo, los vehículos que circulen por calle San Román tendrán continuar su marcha por la calle San Clemente sin poder acceder a la calle en obras.