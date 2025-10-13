Page anuncia la creación de la Academia de Cine de Castilla-La Mancha: "Hará que el sector genere más empleo y riqueza"

Page, junto a Velázquez y la consejera de Economía, Patricia Franco, ha visitado el edificio que se recuperará para grabaciones. Javier Longobardo

Toledo da un paso más para ser un nuevo referente en la industria cinematográfica española. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la creación de la Academia de Cine regional durante la presentación en Toledo de la rehabilitación del Parque de Polvorines para albergar la futura Ciudad del Cine, un proyecto financiado con 7,8 millones de euros de fondos europeos Next Generation que debe estar listo en junio de 2026.

Page ha destacado la proyección internacional de la iniciativa, alabando la elección del enclave y lanzando un guiño al cine clásico. "Si Buñuel tuviera que grabar ahora Tristana, lo haría aquí. Este es un proyecto brutalmente positivo para la ciudad".

El presidente se ha referido a la polémica sobre la ubicación del proyecto, originalmente previsto en Guadalajara, y ha cargado contra actuaciones urbanísticas pasadas en la zona de Polvorines, especialmente contra la proyección de viviendas en Vega Baja, que finalmente fue paralizada.

"Tengo que referirme a por qué estamos aquí y por qué no estamos en otro sitio. Donde otras personas pusieron trabas y palos en las ruedas contra toda la lógica, en Toledo se abrieron las puertas. Hoy estamos enterrando una actuación urbanística especuladora como era aquella (la Vega Baja), con tanto afán especulador que se les olvidaron las zonas verdes y se inventaron estas (las de Polvorines) y una pasarela a ninguna parte", ha censurado.

Durante su intervención, García-Page ha dado un paso más en la apuesta por el sector audiovisual. "Vamos a plantear crear la Academia de Cine en Castilla-La Mancha (despertando los aplausos del público). No queremos ir detrás de otras comunidades autónomas en este ámbito. La propia academia decidirá dónde quiere ubicarse. Esta actuación es digna de un Goya para la comunidad autónoma", ha enfatizado.

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado la importancia transversal del proyecto para la ciudad y la colaboración administrativa. "Llegar hasta este momento no ha sido fácil, ha habido que aunar muchas voluntades. Es uno de los proyectos más importantes para Toledo de los últimos 20 o 25 años", ha comentado.

El regidor ha añadido que la actuación "pasa por la recuperación paisajística de un parque histórico en una zona sensible, en la ribera del Tajo, que se encontraba degradado desde hace muchísimos años y que suponía un riesgo incluso para las personas. Y además esto supone una nueva industria que ahora no existe en Toledo, con la creación de empleos que implica".

Velázquez ha puesto este proyecto como ejemplo de entendimiento. "Es un ejemplo de colaboración institucional que no es menor, las instituciones deben estar al servicio de los ciudadanos. No es algo sencillo, este tipo de acuerdos han costado mucho trabajo y en ocasiones no se producen", ha lamentado.

Además, el regidor toledano ha destacado que el Ayuntamiento de Toledo seguirá peleando por conseguir los fondos europeos EDIL tras la reciente exclusión de la capital por el Ministerio de Hacienda. "Son esenciales como elemento transformador para la ciudad y vamos a seguir reclamando y peleando por lo que consideramos que es justo", ha indicado.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha valorado la rápida gestión para no perder los fondos y la reconversión del proyecto. "Tuvimos algún revés en el guion, porque estaba previsto para Guadalajara. Podíamos haber optado por devolver los fondos, pero nos pusimos a hacer un remake para encontrar una nueva ubicación", ha explicado.

"La Ciudad del Cine estará en plena acción para junio de 2026. La rehabilitación del edificio va a suponer un espacio de rodaje, pero también mejora, revalorización y renaturalización de un espacio natural que estaba degradado", ha destacado la consejera.

Franco ha ofrecido algunos datos clave del complejo: 98.000 metros cuadrados en su conjunto, de los cuales 85.000 serán espacios naturales y 13.000 están dirigidos a la industria audiovisual.

"La diferenciación de este proyecto es la posición privilegiada de Toledo, parajes y lugares que son todo un privilegio. Estamos convencidos de que nos va a ayudar a posicionarnos mucho mejor en la industria", ha reflejado.

El nuevo complejo no solo busca ser un centro de rodajes, sino un "polo de actividad" para el sector, aprovechando el apoyo de la Film Commission, que ya ha gestionado 150 grabaciones en los primeros nueve meses del año en la región.

A la presentación de la intervención han asistido numerosas personalidades como el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, concejales del Ayuntamiento de Toledo, representantes de la Spain Film Commission y de la empresa Tragsa, encargada de los trabajos.