Juanjo Alcalde: "Page es un exalcalde que quiere a Toledo y Tolón es una exalcaldesa que pone palos en las ruedas"

El portavoz del Gobierno municipal PP-Vox en el Ayuntamiento de Toledo y concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación Ciudadana, Juanjo Alcalde, recibe a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en una sala principal del Ayuntamiento con la inigualable vista de la Catedral de Toledo, un marco imponente para abordar una de las grandes crisis que afronta la capital en años.

El encuentro se produce en plena efervescencia por el "varapalo" de la exclusión de fondos europeos que ha dejado a Toledo sin los 20 millones de euros a los que aspiraba, un revés al que se suma la amenaza del millonario pago por el convenio del Nudo Norte.

Con la elaboración de los Presupuestos de 2026 ya iniciada y la firme decisión de no subir impuestos ni tasas a los toledanos, Alcalde explica la estrategia del equipo de Gobierno para salir adelante, reafirma la salud del pacto de coalición y lanza duras acusaciones contra la delegada del Gobierno y exalcaldesa, Milagros Tolón.

El concejal posa para EL ESPAÑOL en uno de los balcones del Ayuntamiento de Toledo. Javier Longobardo

Pregunta. ¿Han digerido ya el varapalo por la exclusión de los fondos europeos? ¿En qué dirección irán las alegaciones?

R: Pues creo que el adjetivo está bien definido como varapalo. Es algo que no nos esperábamos, se ha echado por tierra, creo que de manera injusta, proyectos importantes para la ciudad. Son proyectos buenos y vamos a seguir defendiéndolos.

Hace una semana (la entrevista se hizo el viernes 10 de octube) mandamos un escrito al Ministerio para solicitar la información de esa baremación para poder hacer alegaciones congruentes, tanto nuestra baremación como las otras capitales de Castilla-La Mancha con las que competíamos, ciudades de más de 75.000 habitantes en Castilla-La Mancha. A día de hoy, hasta ahora, no hemos recibido todavía ninguna información.

El concejal critica la oposición desarrollada por el PSOE. Javier Longobardo

Si no tenemos esa información es muy difícil hacer alegaciones. Es decir, dan la posibilidad de hacer alegaciones legalmente, queda legalmente tiempo para hacer alegaciones, pero si no te dan la información es muy difícil. Aun así, nosotros ya estamos trabajando en ellas con la empresa que nos hizo el proyecto y los servicios municipales. Vamos a pelearlo y no descartamos, como ha dicho el alcalde, ir a cualquier instancia.

P. El día 17 acaba el plazo para presentar esas alegaciones. Si no tuviesen ninguna respuesta, ¿cuál es el camino a desarrollar? Dicen que irán a Europa, ¿recurrirán a los tribunales?

R. Vamos a esperar, pero si tenemos este tiempo para hacer alegaciones, lo suyo es tener información para poder hacerlas. Nos parece una indefensión tener que hacer unas alegaciones sin información. Necesitamos una respuesta del Ministerio donde nos diga qué puntuación hemos tenido, qué puntuación tienen las otras capitales y en qué podemos pensar que se han equivocado para poder hacer alegaciones. Creemos que el proyecto era importante, era bueno.

No sé lo que han presentado otros, aunque algunas ciudades tienes publicados sus proyectos. No creo que hayan hecho cosas muy diferentes a la nuestra. Y hay cosas que no pueden competir, como en cultura y patrimonio, por ejemplo, con el Circo Romano. Nadie tiene ese Circo Romano y queríamos ponerlo en valor. También propiciar la conexión entre barrios, carriles bici, una intervención importante en el barrio Palomarejos, barrio que se ha quedado desfavorecido también con la eliminación del hospital de allí.

Insisto en que el proyecto que presentamos es importante. Si no es en esta convocatoria, sí vamos a seguir peleando por él. Vamos a presentar alegaciones y espero que el Ministerio tenga a bien reconocerlas, aceptarlas, y que haya una modificación en la resolución definitiva y nos concedan los fondos. Si no es así, nos iremos a Europa.

P. La Junta les ha tendido la mano. ¿Habría alguna posibilidad de que el Gobierno regional apoyase financieramente apoyase estos proyectos? ¿Qué alternativas se plantean si no llegase el dinero de Europa?

R. Cualquier mano que nos pueda ser tendida para facilitar dinero para ejecutar esos proyectos siempre será bien recibida. Nosotros agradecemos al presidente de la Junta, que ha sido alcalde de Toledo, por la sensibilidad que tiene con la ciudad de Toledo.

Juanjo Alcalde en uno de los momentos de la entrevista. Javier Longobardo

Tristemente, la exalcaldesa de la ciudad de Toledo, que es delegada del Gobierno de Sánchez, es la mano derecha de Sánchez en Castilla-La Mancha, en lugar de apoyar a Toledo, en lugar de preocuparse por lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda con el Ayuntamiento de Toledo, con la ciudad de Toledo y con los toledanos, no ha salido para decir 'tiendo la mano para ayudaros porque es mi ciudad', sino todo lo contrario. Dio la callada por respuesta hasta el lunes, y el lunes salió criticando lo que había dicho el alcalde, pero no dijo nada sobre la aceptación o no de estos fondos europeos.

Toledo no se merece una exalcaldesa que ponga palos en las ruedas y chinas en el camino. Y ahí, como digo, el alcalde Carlos Velázquez agradeció las palabras del presidente Page, exalcalde de Toledo, que tendió la mano e intentó ayudar a la ciudad. Creo que tenemos que estar todos en eso. Y aquí se ha visto que alguien que dio la callada por respuesta al principio, ha salido a criticar lo que le estábamos diciendo a ella personalmente, pero no ha dicho: "Vamos a juntarnos y vamos a intentar solucionar esto. ¿Os ayudo con las alegaciones? Vamos de la mano". Eso es lo que debería hacer una exalcaldesa que quiere a la ciudad.

P.¿Les ha sorprendido esa actitud?

R. La del presidente de la región no, porque creemos que un exalcalde que quiere a la ciudad es lo que tiene que ser. En este caso, ha mostrado ser un político que entiende que lo mejor para la ciudad es lo mejor también para él y para Castilla-La Mancha. Lo que no entendemos es la callada por respuesta de la exalcaldesa de la ciudad, actual como delegada de Gobierno, mano derecha de Sánchez y, por tanto, que tiene acceso directo con el Ministerio o los ministerios.

De momento todavía no lo hemos escuchado ofrecerse para ayudar a la ciudad. Eso a nosotros nos duele. A Toledo le duele esta pérdida de fondos y al que quiera a Toledo le debería doler. Parece ser que hay gente que no le molesta, y es lo triste.

El edil se muestra especialmente expresivo y molesto con la actitud de la exalcaldesa socialista, Milagros Tolón. Javier Longobardo

P. ¿Les parece adecuado el sistema de baremación y la fórmula de reparto?

R. El primer clasificado, que es Ciudad Real, recibe lo mismo que el cuarto o quinto, que es Talavera. Todos reciben lo mismo...

P. ¿Y eso pone en riesgo el cumplimiento de las bases?

R. Yo entiendo que, según las bases, cuando tú superas el nivel mínimo debes entrar en el reparto. Por otro lado, creo que el reparto debería ir en función de la puntuación. El que tenga mejor proyecto debe tener mejor puntuación y más dinero. Tampoco lo entendemos del todo.

P. ¿En esa línea puede ir alguna de las alegaciones?

R. También lo estamos estudiando, lógicamente. Nos pusimos en contacto con la empresa el mismo día que conocimos la noticia y estamos trabajando sobre el pliego de las condiciones de esa subvención para presentar las mejores alegaciones.

P. El Ayuntamiento tendrá que pagar unos 13 millones de euros por el concevenio del Nudo Norte. ¿De dónde saldrían y dónde habría que recortar?

R. Hay varias soluciones. Endeudarse es un problema para la ciudad y por ahí no lo vamos a hacer. Están los servicios jurídicos mirando alternativas y tenemos reserva de dinero de los ahorros que podríamos destinar a eso sin endeudar a la ciudad y sin recortar absolutamente nada.

Esto nos va a constreñir en inversiones, porque podríamos tirar de ese dinero ahorrado para otras cosas. Pero bueno, los servicios se van a mantener, no se va a hacer ningún tipo de recorte, no se van a subir las tasas y vamos a intentar salir de esta situación con una buena gestión sin que afecte a los ciudadanos. Esa es nuestra intención.

P. Está preparando ya el Presupuesto de 2026. En líneas generales, ¿con qué presupuesto va a contar la ciudad de Toledo para el próximo año?

R. Será más o menos similar al actual. Vamos a mantener los servicios fundamentales del Ayuntamiento y los servicios básicos como están. No subimos las tasas, pero eso no afecta a los servicios, lógicamente. Los toledanos tienen que estar tranquilos.

Después de estos dos problemas importantes que hemos tenido, uno de ellos heredado, vamos a tener un presupuesto en condiciones, que no les va a costar más. Y mantendremos intactos todos los servicios públicos, prestados en muchos casos con excelencia.

P. ¿Cuáles son los puntos fuertes de este equipo de gobierno? ¿Qué destacaría a mitad de legislatura?

R. Primero, que somos dos formaciones políticas que estamos de acuerdo en prácticamente todo. Yo recuerdo otros pactos de gobierno en años anteriores que siempre había alguien que tenía una voz más alta que otra, y ahora no. Somos un grupo homogéneo con dos partidos políticos. Que entre esas cosas positivas que tiene es la imagen de ciudad y lo claro que tenemos lo que queremos hacer con la ciudad y para dónde tiene que ir.

Lo fácil después de tantos años de gobiernos del PSOE sería empezar a criticar lo que se dejó sin hacer, pero nosotros nos pusimos a trabajar y así lo hacemos desde el primer día.

Cuando llegamos al Ayuntamiento, en fondos europeos perdíamos casi tres millones de siete de los Edusi. Tres millones que sacamos adelante y que había riesgo de perder. De fondos sacamos obras por valor de casi tres millones de euros. Nos pusimos a trabajar en fondos europeos, participación ciudadana, en policía, bomberos, en todas las áreas del Ayuntamiento.

Cuando llegamos, los profesores de la escuela de música cobraban menos que los profesores de la escuela de idiomas. ¿Por qué la misma categoría cobraba menos? Pues lo solucionamos. Otra tema que parecía imposible era el C1 de los bomberos. Era imposible según el equipo de gobierno anterior. Hecho está. La Casa de la Juventud va a ser el cuartel de policía. ¿Cuántos años prometió el Partido Socialista el cuartel de la Policía? Tienen hemeroteca. Ahora se va a hacer.

No había tiempo de quejas, sino de trabajar. Nos pusimos a trabajar y en eso seguimos. Y entonces cada día nos levantamos pensando en qué podemos hacer para mejorar la ciudad. Y el primero que tira de esto es el alcalde, que si a él le gusta el deporte y corre, vamos junto a él siempre. ¿Por qué? Porque Carlos Velázquez tiene una idea muy clara de la ciudad que quiere y tiene claro que quiere a su ciudad. Todos en el equipo de Gobierno queremos ver lo más grande posible a Toledo y lo mejor posible. Trabajamos mucho a costa de dejar a las familias en casa, a los amigos casi abandonados. Pero Toledo vale la pena.

P. Entiendo que la salud del pacto de gobierno es inmejorable. ¿Cómo la definiría exactamente?

R. Somos 13 concejales unidos, un tándem perfecto, que funciona muy bien. Yo puedo ser más o menos amigo personal de uno u otro, pero lo mejor es que con Vox nos entendemos muy bien.

P. ¿No se ve comprometido en ningún caso por el papel que ahora ha asumido la vicealcaldesa dentro del proyecto de Iván Espinosa de los Monteros?

R. A nosotros, a día de hoy, no nos afecta absolutamente para nada. El acuerdo sigue exactamente igual. Nosotros estamos trabajando, cada uno tenemos nuestras competencias y creo que es fundamental que sigamos así. Entonces, cuando viene el ruido por fuera es más de equipos o grupos políticos que quieren que esto no funcione, pero va a seguir funcionando aunque les cueste.

P: Hágame una valoración de la labor que está desarrollando el Partido Socialista y la portavoz Noelia de la Cruz en el Ayuntamiento de Toledo. ¿Cree que Milagros Tolón quiere ser la futura candidata?

R: Yo, como también he sido portavoz en la oposición, respeto el trabajo de la señora De la Cruz, pero creo que se equivoca en la forma de hacer política. Hay muchos [concejales socialistas] que no viven aquí. Cuando no vives aquí, no pagas tus impuestos aquí, es difícil sentir la ciudad. Están haciendo una oposición muy dispersa, basada en noticias de Facebook y redes sociales, pero no están paseando por los barrios, no están hablando con los vecinos.

Es una oposición difícil después de ocho años gobernando, porque la han dejado prácticamente sola. La exalcaldesa se fue directamente al Congreso y después a buscar un coche oficial a la Delegación del Gobierno. A mí me resulta muy complicado que les pueda parecer que si las cosas les van mal a Toledo, a ellos les va bien. No puede haber nadie en el Grupo Socialista que se alegre porque a Toledo le vaya mal pensando que le pueda ir bien a él o a ella.

P: ¿Les tiende la mano?

R: Mi puerta como portavoz la tengo abierta. Me gustaría que fuese una oposición más realista con lo que nos encontramos, como todos los contratos envenenados que nos dejaron, la limpieza y la basura, por ejemplo. Creemos que el problema de todo esto es que la exalcaldesa no ha aceptado todavía que no está gobernando. De hecho, cada intervención pública que tiene hace una referencia a cuando ella era alcaldesa. Me gustaría que el equipo del Partido Socialista fuese más objetivo y más constructivo, porque si le va bien a Toledo, nos debería ir bien a todos. Cuando unos construimos y otros destruyen, algo falla.

P: Estamos en la sala de la balconada del Ayuntamiento. ¿Se está sintiendo cómodo esta legislatura cuando se ha dejado de colocar la bandera LGTBI, por ejemplo?

R: Es un acuerdo de la Junta de Portavoces. Si no hay unanimidad entre los grupos del pleno, no se pone nada. Ha habido otras propuestas de grupos políticos para instalar pancartas y ha habido otros grupos políticos que han dicho que no. Es un acuerdo que se tiene que cumplir: si no hay unanimidad, no se pone. Los acuerdos están para cumplirse. Lo que no es serio es solo cumplirlo para lo que a unos les interesa y para lo demás no.

P: El elemento diferente es el rechazo de Vox. ¿El PP se siente cómodo?

R: El acuerdo es que la Junta de Portavoces decide que se ponga algo si hay unanimidad. En cuanto hay un grupo que dice que no está de acuerdo, no se pone. Y hay que cumplirlo.