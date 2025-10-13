Farcama bate récords en Toledo: la feria duplica sus visitantes en el paseo de Recaredo respecto a la edición anterior

Numeroso público ha visitado el evento, celebrado del 7 al 12 de octubre en Toledo. Javier Longobardo

La XLIV edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) ha cerrado sus puertas en Toledo con un elevado éxito de público, según ha confirmado el presidente regional, Emiliano García-Page. El evento, que se ha celebrado del 7 al 12 de octubre, ha conseguido duplicar el número de visitantes en comparación con la edición anterior.

García-Page ha ofrecido estas declaraciones durante su visita a las obras de la Ciudad del Cine en Toledo, donde ha destacado no solo la calidad de la feria, sino también el acierto en la reubicación del espacio.

La cita ha tenido que trasladarse este año del tradicional Paseo de la Vega al Paseo de Recaredo debido a las obras. Un cambio que, según el presidente, se ha resuelto "desde la colaboración institucional y para bien".

El presidente Emiliano García-Page inauguró Farcama el pasado día 7. Javier Longobardo

La cita ha contado con cerca de 200 artesanos. Javier Longobardo

Las buenas sensaciones ya se palpaban desde los primeros compases del evento. La directora general de Artesanía y Turismo, Ana Isabel Fernández Samper, destacó la afluencia de 20.000 visitantes solo durante los tres primeros días de la feria.

El volumen de público ha sido tal que, en palabras de García-Page, ha provocado incluso la intervención de los agentes de la Policía Local para regular el tráfico y facilitar el aparcamiento en momentos puntuales.

Esta edición de Farcama reunió a 194 artesanos y consolidó, a pesar del cambio de localización, su posición como uno de los eventos de referencia para el sector y la ciudadanía en Castilla-La Mancha.