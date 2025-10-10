Toledo mejorará el parking de tierra de Santa Teresa con una capa de zahorra artificial: las obras empiezan el lunes

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha avanzado que el próximo lunes 13 de octubre arrancarán las obras de mejora del firme del aparcamiento de tierra del barrio de Santa Teresa, que actualmente presenta numerosos baches e irregularidades.

La actuación, con una inversión de 47.777,80 euros y un plazo de ejecución de dos meses, permitirá mejorar el pavimento con una nueva capa de zahorra artificial de 10 centímetros y adecuar las pendientes para facilitar la evacuación de aguas superficiales.

Velázquez ha destacado que se trata de "un aparcamiento muy utilizado por miles de toledanos que compran en los comercios del barrio, por muchos trabajadores que acuden a diario al Casco Histórico y por universitarios del Campus de la Fábrica de Armas".

En rojo, la zona de actuación.

El alcalde ha enmarcado esta intervención en el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de la movilidad y la calidad de vida en todos los barrios de la ciudad, destacando que "seguimos avanzando en actuaciones muy importantes para seguir mejorando Toledo".

Vía Tarpeya

Velázquez ha avanzado además que, en las próximas semanas, se iniciará la recuperación de vía Tarpeya, en el barrio de Santa María de Benquerencia, con una inversión de 300.000 euros. Se trata de una actuación de cuatro kilómetros en "una zona abandonada y muy degradada del barrio, que permitirá crear una nueva vía verde para peatones y ciclistas", ha señalado el alcalde.

El sendero peatonal de Vía Tarpeya que será rehabilitado.

El regidor ha recordado que esta obra "responde a una demanda vecinal muy importante reflejada en los Consejos de Participación y en las peticiones de la Asociación de Vecinos". "Gracias a esta actuación, será una realidad", ha concluido Velázquez.