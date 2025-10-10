Toledo envía una nueva carta al Ministerio tras una semana sin respuesta sobre los motivos de exclusión de los fondos EDIL

La exclusión de Toledo de los fondos europeos EDIL se ha convertido en el tema de la semana y ha desatado un auténtico terremoto político en la capital castellanomanchega. El alcalde, Carlos Velázquez, y el Gobierno municipal han manifestado su enfado y desconcierto, lo que ha dado pie a una intensa disputa con la exalcaldesa y actual delegada del Gobierno de España, Milagros Tolón.

En este contexto de tensión, Carlos Velázquez (PP) ha intensificado su ofensiva, enviando una nueva carta a la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El objetivo es claro: conseguir transparencia y conocer las puntuaciones y criterios de exclusión, ya que, según denuncia, una semana después de la resolución, siguen sin recibir respuesta.

En una entrevista concedida este viernes al programa 'Herrera en Cope Toledo', Velázquez ha recalcado que el Ayuntamiento recurrirá la decisión y no dudará en acudir, si es necesario, a la Unión Europea y a los tribunales para defender el proyecto de la ciudad.

"Inexplicable y sospechosa" exclusión

El alcalde ha criticado la resolución por "llegar tarde, sin transparencia y con solo diez días para recurrir". Ha insistido en que Toledo presentó un proyecto "ambicioso, riguroso y transformador" que contaba con una valoración superior a los 50 puntos mínimos exigidos, lo que "habilita a recibir las ayudas, pese a lo cual la ciudad ha sido excluida".

Entre los proyectos afectados por este 'no' europeo, incluidos en la Agenda Urbana aprobada por unanimidad en la anterior legislatura, se encuentran la construcción de un pabellón multiusos, la rehabilitación del Circo Romano, la modernización del recinto ferial de La Peraleda o la recuperación del auditorio del parque de las Tres Culturas.

Solo Valladolid y Toledo fuera

Velázquez ha calificado de “inexplicable y sospechosa” la exclusión, señalando que las únicas capitales de comunidad autónoma que han quedado fuera son Valladolid y Toledo, cuyos exregidores son el ministro Óscar Puente y Milagros Tolón.

"No vamos a permitir que esto se quede así, vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, defender el interés de los toledanos es mi obligación y mi compromiso, no estamos hablando de política, sino de justicia con Toledo", ha sentenciado.

El regidor ha adelantado que, si no hay respuesta inmediata, el Ayuntamiento interpondrá los recursos administrativos pertinentes y acudirá a las instancias europeas y judiciales. "El dinero no es del Gobierno de España, es de la Unión Europea y el reparto se ha hecho de una forma injusta, por eso acudiremos donde haga falta para defender lo que es de Toledo y de los toledanos", ha concluido.

El apoyo de Page y la réplica del PSOE local

A la polémica se ha sumado el presidente de Castilla-La Mancha y también alcalde entre 2007 y 2015, Emiliano García-Page, quien ha anunciado públicamente su apoyo a las ciudades excluidas, comprometiéndose a ayudar a las capitales damnificadas, entre ellas Toledo.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado a Carlos Velázquez la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces o de la Comisión Municipal de Fondos Europeos para informar con claridad sobre las alegaciones.

El viceportavoz socialista, Pablo García, ha acusado al Gobierno municipal de "lamentarse y difamar delante de una cámara" en lugar de "trabajar", y ha recordado que el PSOE ya revirtió una situación similar en 2016 sin culpar entonces al delegado de Gobierno, que era del Partido Popular cuando gobernaba Mariano Rajoy.