Ayuso visita la empresa familiar de Toledo que vende cosméticos en medio mundo: "Se ha convertido en una gran firma"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este viernes Valquer, la reputada empresa familiar del mundo de la cosmética afincada en Villaminaya (Toledo) que cumple 50 años.

Ayuso ha destacado que la entidad con raíces toledanas y madrileñas es un ejemplo de éxito y transformación. "Se ha convertido en una gran firma de cosmética y salud gracias a la innovación y la excelencia, con el mejor equipo al frente", ha expresado desde su perfil oficial en la red social 'X'.

La presidenta de Madrid ha recorrido las diferentes instalaciones que recientemente se ampliaron hasta los 18.000 metros cuadrados tras una inversión de 1,3 millones de euros. Actualmente dan empleo a cerca de 120 personas en un pueblo de poco más de 500 habitantes.

La compañía fue fundada en 1975 por Manuel Cerrillo, quien hace unos años traspasó el liderazgo de Valquer a su hijo, José Luis Cerrillo. Desde sus inicios han sabido innovar creando más de 600 fórmulas y mil referencias en cosmética capilar, protectores solares, limpiadores faciales y otros productos de cuidado personal con precios que van desde los 5 hasta los 60 euros.

Hoy, esta empresa de Villaminaya es todo un referente internacional que comercializa sus productos en más de 65 países gracias a su apuesta por la vanguardia y sostenibilidad. Apuestan por productos naturales, sólidos y veganos. Es más, fue el primer laboratorio español en lograr la certificación Halal.

La visita de Ayuso pone de manifiesto la relevancia de Valquer que con sus laboratorios contribuye al desarrollo rural en pueblos con riesgo de despoblación y proyectan la "marca Castilla-La Mancha" por todo el mundo.