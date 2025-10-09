La Policía Nacional de Castilla-La Mancha celebra los Ángeles Custodios en un acto en Toledo marcado por la "vocación"

La Policía Nacional de Castilla-La Mancha ha celebrado este jueves su patrón, los Santos Ángeles Custodios, con un acto en el que se ha puesto en valor la vocación de servicio personificada en Pedro López, el primer agente de la región en recibir la Medalla de Plata al Mérito Policial.

Así lo han reconocido en un evento con más de 400 personas, en el que han participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón; y el jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, Francisco Herrero.

Pedro López Ruiz, policía de Puertollano (Ciudad Real) ha sido condecorado con la máxima distinción que entrega en vida la Policía Nacional, por impedir un atraco en Úbeda (Jaén), resultando gravemente herido.

En el acto, celebrado en la jefatura de Toledo, también se ha entregado más de una veintena de condecoraciones a otros miembros de la Policía.

Durante su intervención, Page ha incidido en ese componente de vocación, pero también en el prestigio y la profesionalización de la Policía Nacional. "En un momento de degradación de muchas instituciones, cuenta con un reconocimiento que va más allá del BOE, el de los ciudadanos", ha expresado el presidente.

Acto de la Policía Nacional de Castilla-La Mancha por los Ángeles Custodios. Foto: JCCM.

Asimismo, ha apuntado a que la Policía "garantiza un baño de realismo y el funcionamiento correcto, contra el que choca todo el que se inventa la realidad o que promete lo imposible, convirtiéndose en "una certidumbre en un mundo muy incierto".

"Incremento salarial"

Por su parte, Tolón ha resaltado la inversión que ya se ha realizado en el cuerpo policial en la región, donde en los últimos siete años "el incremento salarial medio ha sido del 38 % y hemos llegado a 2025 con un máximo de efectivos, 1.700 agentes".

Al respecto, ha recordado el compromiso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de invertir 100 millones de euros en infraestructuras en la región para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Acto de la Policía Nacional de Castilla-La Mancha por los Ángeles Custodios. Foto: JCCM.

La delegada ha abogado por combatir la violencia machista o la ciberdelincuencia, en un momento en que proliferan los "bulos" que se extienden en redes sociales y en el que "hacer acusaciones falsas y sin pruebas también está de moda". No obstante, ha asegurado que la comunidad tiene un índice de criminalidad 10 puntos por debajo de la media nacional.