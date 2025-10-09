Once consultoras compiten por la asesoría para gestionar los futuros fondos europeos de Toledo por 69.500 euros

La gestión de los fondos europeos Next Generation es una prioridad absoluta para los municipios. El Ayuntamiento de Toledo licitó el pasado septiembre un contrato de asistencia técnica para la captación y gestión de recursos comunitarios, medida que ha cobrado especial relevancia tras la reciente polémica por la reciente exclusión de la ciudad de la convocatoria de fondos europeos (EDIL) por 20 millones de euros.

Un total de once empresas consultoras especializadas compiten por este contrato. Aunque el proceso para contratar esta asistencia técnica se puso en marcha antes de que se conociera la exclusión de Toledo la semana pasada, la futura adjudicación se desarrolla en medio de un clima de tensión política.

El alcalde, Carlos Velázquez (PP), ha acusado públicamente a la delegada del Gobierno y anterior alcaldesa, Milagros Tolón (PSOE), de ser la "mano negra" detrás de la decisión. El presidente de Castilla-La Mancha ha tendido la mano a Toledo y el resto de ciudades excluidas.

Frente a la disputa, el contrato de asistencia se presenta ahora como una medida técnica esencial para intentar blindar la gestión municipal de cara al futuro. El objetivo es garantizar que el Ayuntamiento cumpla rigurosamente con toda la normativa de Europa y España, según indica el propio pliego de condiciones del contrato

Un año de asistencia por 69.500 euros

La empresa que resulte adjudicataria tendrá la misión de ofrecer asesoramiento integral a todos los departamentos municipales implicados (Contratación, Intervención, Obras, Prensa, etcétera) durante un año.

Sus responsabilidades esenciales se centran en asegurar las futuras solicitudes de fondos, prestando apoyo clave en la preparación de propuestas y presupuestos; la justificación y el control del gasto y la lucha contra el fraude y el control ambiental, señala el pliego.

El presupuesto base de licitación (IVA incluido) de este servicio es de 69.500 euros.

Ofertas temerarias

El proceso de adjudicación se ha visto ralentizado tras la apertura de proposiciones, que se pudieron presentar hasta el 25 de septiembre. La Junta de Contratación ha identificado dos ofertas temerarias al ser excepcionalmente bajas: las presentadas por Grupo Considera SL (con una oferta total de 41.140 euros) y D'Aleph Iniciativas y Organización SA (con la oferta más baja de 38.195 euros).

En consecuencia, acordó posponer la clasificación de ofertas y conceder un plazo de tres días hábiles a ambas empresas para que justifiquen la viabilidad de sus propuestas económicas, conforme a lo estipulado legalmente. La decisión final se tomará una vez resuelto el análisis de estas ofertas y valorados el resto de criterios técnicos.