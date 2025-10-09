Denuncian un nuevo episodio de contraprogramación cultural del Palacio de Congresos al Teatro de Rojas en Toledo

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha denunciado un "nuevo incumplimiento del contrato" que el Ayuntamiento de Toledo y la empresa Gistc Total Congress & Meeting SL firmaron durante el año 2024 y por el cual el Consistorio tiene un papel esencial en la oferta cultural de la ciudad “que debe cuidar”.

Así, el próximo 1 de noviembre, fecha en la que el Teatro de Rojas tiene programado un Don Juan a cargo de la compañía de Danza LaMov, el Palacio de Congresos ha contraprogramado con el espectáculo ‘Romeo y Julieta. El musical’.

Una circunstancia que, denuncia el portavoz municipal de Izquierda Unida, contraviene el contrato por el que -entre el 15 de septiembre y hasta 10 días después del Corpus- la empresa adjudicataria de la gestión del Palacio de Congresos debe solicitar autorización al Ayuntamiento para su programación y cumplir con el Anexo III del contrato en materia de trabajadores destinados al Palacio.

Exterior del Palacio de Congresos.

Txema Fernández, que recuerda que no es la primera vez que esto ocurre en esta legislatura, recrimina que el equipo de Gobierno mire para otro lado ante esta situación perjudicando “la programación del gestor cultural más importante de la ciudad”.

Entiende que podría haber una "dejación de funciones" si el gobierno local de PP y Vox era conocedor de esta circunstancia y no ha intervenido para impedir esta contraprogramación por incumplimiento de un contrato en el que, lamenta, no hay ninguna tipificación de sanciones ni penalidades concretas.

Txema Fernández, de IU, en las escalinatas del Teatro de Rojas.

“El gobierno del Ayuntamiento de Toledo se escuda en la Candidatura de la Ciudad Europea de la Cultura para el año 2031, mientras hoy sigue obviando su papel esencial en la cultura de la ciudad permitiendo el incumplimiento del contrato que el Consistorio tiene firmado con la empresa que gestiona el Palacio de Congresos”, reprocha Fernández.

Negligencia, según la formación de izquiedas

Para el edil "igual de negligente sería la actitud del equipo de Gobierno y de la dirección del Teatro de Rojas si conociendo la contraprogramación no actuaron planteando un conflicto en el seno del Consejo Rector del Rojas".

Y es que, subraya el concejal de IU, “ser candidata a Ciudad Europea de la Cultura sin contar con el Teatro de Rojas, infraestructura cultural que no está en ninguna comisión de debate y propuesta de ese proyecto personal del alcalde y su gobierno, a pesar de que debería ser la vanguardia de esa candidatura, es un error de bulto del que llevamos avisando desde que se aprobó en pleno esta candidatura de la que los grupos municipales también hemos sido excluidos”.

Posible conflicto laboral

Por último, matiza que esta contraprogramación además puede provocar un conflicto laboral de la plantilla del Rojas que tendrá que atender los dos espacios el mismo día, dado el calibre aparente de ambos espectáculos.

Al respecto, remarca que “llevamos mucho tiempo reclamando un redimensionamiento de la plantilla del Teatro que permita compatibilizar el crecimiento de la escena teatral con un número de trabajadores justos que garanticen los excesos de horarios, descansos y permisos de forma adecuada”.