La Junta pide al Ministerio soluciones "urgentes" a los problemas en el tren Toledo-Madrid: "Es inadmisible"

Imagen de las colas en la estación de tren de Toledo a primera hora de este miércoles.

La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha ha enviado una carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para pedir que adopte de manera "urgente" las "medidas necesarias" para garantizar la "gestión adecuada" del servicio de tren Avant que une Toledo y Madrid.

Todo ello, después de que este miércoles se haya producido una incidencia que ha colapsado la estación toledana y ha provocado que los usuarios de dos trenes hayan tenido que hacinarse en un mismo convoy.

Desde la Consejería, recuerdan que este capítulo no es aislado y son "numerosos y continuados los problemas de impuntualidad, cancelaciones y falta de información que afectan a esta línea, generando un perjuicio directo y constante a los usuarios y usuarias que dependen de este servicio para sus desplazamientos diarios".

Una situación que tildan de "inadmisible" en un servicio que, "por su naturaleza y coste, debe ofrecer fiabilidad, puntualidad, seguridad y confort".

En la misiva, el departamento que dirige Nacho Hernando lamenta que "las medidas puntuales adoptadas hasta la fecha han demostrado ser insuficientes y no responden a la magnitud ni a la persistencia del problema".

Estudio

Con el ánimo de que hasta los usuarios lleguen "medidas permanentes y estructurales", trasladan al Ministerio tres peticiones que "permitan resolver de forma definitiva" las deficiencias.

En primer lugar, piden un estudio técnico que arroje luz sobre las causas de las incidencias y plantee soluciones, además de solicitar la "mejora de la planificación operativa y de la coordinación entre operadores".

En tercer y último lugar, piden refuerzo de los canales de información y atención al usuario.

"Los ciudadanos tienen derecho a un transporte público de calidad, y no a soportar retrasos que se han convertido en una práctica habitual, deteriorando la confianza en un sistema que históricamente ha sido referente por su eficiencia", recuerda la Consejería que además insiste en que estas actuaciones se ejecuten "de manera inmediata, en aras de garantizar el derecho de los ciudadanos a un transporte público digno y eficiente".