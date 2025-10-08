Inician las obras en los chalés de la Escuela de Gimnasia de Toledo con problemas de acceso para los usuarios de Alzheimer

La valla de acceso a los antiguos chalés de la Escuela de Gimnasia está cerrada por obras. Al fondo el patio del centro de la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA) de Toledo.

Las obras de rehabilitación integral de los once antiguos chalés de la Escuela de Gimnasia de Toledo ya han comenzado. Este proyecto, de gran envergadura, ha provocado una crisis de accesibilidad en la zona, afectando especialmente a los usuarios de la Asociación de Alzheimer de Toledo, cuyo centro de día e instalaciones se encuentran en uno de los inmuebles.

El contrato de las obras fue adjudicado a la empresa Imesapi S.A. por un precio total de casi tres millones de euros. Se estima que la duración de los trabajos será de once meses, con la fecha límite para su finalización y recepción fijada para el 31 de marzo de 2026, atendiendo a los plazos establecidos por los fondos Next Generation con los que se financia el proyecto.

El inicio de la actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Toledo, ha provocado el cierre total del aparcamiento que da servicio a entidades sociales con sede en el Parque de la Integración. Este parking es considerado "vital" para el traslado seguro de usuarios con movilidad reducida y deterioro cognitivo.

El precario cartel que lleva unos días colgado en los árboles de la zona.

No hay maquinaria ni trabajadores, solo este material apilado.

El cierre está obligando a cuidadores y familiares a realizar la recogida de los mayores tras aparcar en la acera previa a la valla de acceso, cerca de la rotonda aledaña o en la vía pública, lo que supone una exposición para personas vulnerables, indican algunas familias.

Se lamentan de haber recibido la notificación del cierre de aparcamiento a través de un "cartel precario" que anunciaba el inicio de las obras para el 1 de octubre, aunque finalmente se ha retrasado unos días.

Por su parte, la directiva de AFA ha solicitado la comprensión de las familias mientras busca activamente soluciones para mantener el centro operativo a pesar de las obras. La entidad y las trabajadoras de la dotación ofrecen ayuda a los afectados especialmente a las 20:00 horas, cuando se produce el cierre y hay mayor tránsito de vehículos.

Recreación del 'Corredor colectivo', nombre dado al proyecto de mejora de las sedes de las asociaciones sociales de Toledo

Objetivos y Sostenibilidad

La inversión busca solucionar graves problemas estructurales, de humedad, carpintería y falta de aislamientos en las edificaciones. El proyecto se centra en la eliminación de barreras mediante la construcción de rampas exteriores integradas con jardines y la instalación de ascensor para las primeras plantas.

Todos los edificios serán accesibles.

En el apartado de sostenibilidad, se sustituirán los obsoletos sistemas de gasoil por aerotermia, se incorporará aislamiento en fachadas y forjados, y se mejorarán carpinterías y vidrios. Además, la cubierta se adaptará para albergar paneles fotovoltaicos que aseguren el autoabastecimiento y servirá como captador de aguas grises para minimizar el gasto de riego, según indica el proyecto de ejecución.