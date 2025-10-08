Escalona supera las 30.000 visitas en sus Jornadas Medievales y pretende dar un "impulso extra" el próximo año

El municipio toledano de Escalona ha superado "con creces" las 30.000 visitas durante sus IV Jornadas Medievales 'La Corte de los Prodigios', celebradas el pasado fin de semana.

La localidad ya trabaja en dar un "impulso extra" para la nueva edición que se celebrará en el año 2026.

Según ha explicado la concejala de Cultura, Susana Morón, la valoración de las jornadas ha sido muy positiva, con asociaciones, vecinos y artesanos destacando la gran influencia de público y los buenos resultados obtenidos.

Todos los bares de la localidad agotaron sus existencias, y los artesanos señalaron que sus ventas superaron las registradas en otras ciudades más grandes como León o Jaén, con calles "abarrotadas" de visitantes. "Parecía la Gran Vía", ha bromeado la edil.

Atractivos

Uno de los principales atractivos de esta edición ha sido la batalla de justas, celebrada por primera vez en el castillo de Escalona, abierto al público desde abril.

Cada uno de los tres pases ha contado con más de 3.000 asistentes, y el Consistorio prevé repetir la actividad en 2026, incorporando mejoras como la instalación de gradas para facilitar la visualización del torneo y un mayor protagonismo para la asociación femenina que ofreció un espectáculo de baile durante la inauguración de las justas.

Morón ha destacado que, aunque la instalación de gradas podría realizarse sin problemas, será necesario un impulso económico adicional por parte de patrocinadores para poder implementarlo.

Asimismo, el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y la Diputación han contribuido significativamente a la financiación de las jornadas, y desde el Consistorio se busca que la asociación de baile femenina pueda tener su propio espectáculo en la próxima edición.