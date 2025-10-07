Farcama se estrena en el paseo de Recaredo hasta el día 12 con 129 stands y pondrá rumbo a la ciudad francesa de Bayona

La XLIV Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (FARCAMA) ha cortado este martes la cinta de inauguración en Toledo, dando inicio a seis días dedicados a la maestría artesana. La cita, que acoge 129 stands, se estrena en una nueva ubicación: el paseo de Recaredo, un enclave histórico junto a la muralla, por las obras de remodelación de La Vega.

La edición de 2025 se presenta con cifras de récord y novedades. Cuenta con un día más de duración (desde el martes 7 hasta el domingo 12 de octubre), acceso gratuito y un total de 194 artesanos participantes. La feria mantiene su vocación internacional con presencia de profesionales de países como Uzbekistán y Palestina.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha centrado su intervención en la inauguración del evento en el anuncio de la próxima proyección internacional de la feria. García-Page ha comunicado que la ciudad francesa de Bayona será la siguiente parada internacional de Farcama, sumándose a las experiencias previas en Lisboa y Toulouse.

Page ha comunicado que la ciudad francesa de Bayona será la siguiente parada internacional de Farcama

El objetivo, según el presidente, es responder a la petición de los artesanos de la región de girar por el norte de España, eligiendo una ciudad con "clara vinculación con España" y que concentra "mucho turismo" nacional, logrando así "una forma de hacer las dos cosas".

El presidente ha reivindicado el peso histórico del evento al señalar que Farcama, con 44 ediciones, es la feria "más importante de España y de Europa". Ha destacado que el éxito del certamen no reside en la rutina, ya que "cada fiesta necesita savia nueva", y su clave es "no en repetir lo que funciona, sino en hacer algo nuevo" cada año.

Más de cuatro millones de inversión

La consejera de Economía, Patricia Franco, ha puesto en valor el "trabajo colaborativo" que teje la feria, destacando que el calendario ha permitido que esta edición se celebre un día extra. Franco ha resaltado que la feria trae "más días y más sinergias" con el sector de la moda, y que la Junta ha invertido "4 millones de euros" a través de la marca 'Legado Artesano'. También ha mencionado el uso de la Mezquita de Tornerías como centro artesano y la creación de nuevos títulos de Máster en la UCLM para el sector.

La presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, ha expresado el "honor" de contribuir a Farcama, asegurando que ser artesano es "una manera de entender la belleza". Cedillo ha destacado que Toledo "sigue siendo el alma de la artesanía" regional, y que con 194 artesanos la feria "se consolida" en el calendario europeo, reforzando al sector provincial.

No olvidar la tradición

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha subrayado que la feria "habla de talento, habla de creatividad, habla de esfuerzo, habla de tradición y habla de identidad". Tras defender que la feria "ha sabido adaptarse a los tiempos" sin "olvidarse de la tradición", ha criticado que la ciudad se haya quedado fuera de los fondos EDIL.

Finalmente, el presidente de los artesanos, Roberto Parra, ha transmitido su "ilusión" constante por la feria, asegurando que la artesanía "seguirá siendo un referente a nivel nacional". Ha animado al público a asistir "en familia" y a "llevar la cartera" para apoyar a los profesionales.

La agenda de la feria

Además de la exposición y venta, el programa incluye novedades y eventos paralelos como el Concurso de Alfarería, que celebra por primera vez una competición dedicada a esta disciplina; 'FARCAMA Suena', el evento musical pondrá el broche de oro con la actuación de Amaral el sábado 11 de octubre en la plaza de toros de Toledo y la entrega de la Medalla al Mérito Artesano al maestro toledano Ángel Luis Corrales.