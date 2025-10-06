Muere a los 92 años Andrés, padre de Sonia Casado, jefa de gabinete de Carlos Velázquez en Toledo

Andrés Casado, padre de la 'popular' Sonia Casado, jefa de gabinete del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha fallecido a los 92 años en su vivienda de Madrid.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el fallecimiento se produjo el pasado viernes a raíz de un accidente doméstico.

La capilla ardiente se ha instalado en el Tanatorio de la M-30 y el funeral se ha previsto para este lunes en la Catedral de la Almudena de la capital de España.

Desde este medio mostramos nuestro pesar por esta luctuosa noticia y acompañamos en el sentimiento a la familia.

Sobre Sonia Casado

Sonia Casado fue nombrada en junio de 2023 jefa de gabinete de la Alcaldía de Toledo, convirtiéndose en la mano derecha de Carlos Velázquez, como ocurrió durante la etapa del toledano como alcalde de Seseña entre 2011 y 2019.

Casado también fue alcaldesa de Rielves tras acabar con dos legislaturas del PSOE en el municipio. Sin embargo, dejó el cargo en mayo de 2024 y fue sustituida por Vicente Romera.