Así ha quedado la rehabilitación de la Consejería de Hacienda, en pleno corazón del Casco Histórico de Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha inaugurado este lunes la rehabilitación integral del histórico edificio de El Nuncio, en Toledo, sede de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

El acto, presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, ha servido para presentar un inmueble completamente renovado que aúna modernidad, sostenibilidad y respeto con el patrimonio.

Durante el acto, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado que esta intervención "ha permitido modernizar un edificio emblemático del siglo XVIII con criterios de eficiencia energética, accesibilidad y respeto patrimonial".

Inauguración de El Nuncio JCCM

Ruiz Molina ha subrayado que la actuación cumple uno de los compromisos personales de Page: mantener la sede de Hacienda en el Casco Histórico de Toledo. "Con esta obra se demuestra que es posible preservar el valor patrimonial y, al mismo tiempo, dotar a la Administración de instalaciones modernas y sostenibles", ha afirmado.

Semana clave

El consejero ha enmarcado esta inauguración en una semana "clave para la economía regional", recordando que agencias internacionales como Fitch y Moody’s han mejorado la calificación de Castilla-La Mancha, destacando su estabilidad económica y la reducción del endeudamiento.

Además, el Banco de España ha situado a la comunidad como la tercera que más ha reducido su deuda en relación con el PIB, y el Instituto Nacional de Estadística (INE) la coloca como la cuarta región con mayor crecimiento en 2024, con un 3,7%, por encima de la media nacional.

La intervención en El Nuncio ha supuesto una profunda renovación arquitectónica que ha respetado su monumentalidad original, al tiempo que lo ha adaptado a los estándares del siglo XXI.

Con más de 8.000 metros cuadrados de superficie, las obras han incluido la cubrición de cuatro patios interiores, la renovación completa del sistema de climatización, la restauración de la capilla y la carpintería exterior, la recuperación del rodadero trasero como terraza abierta a la Vega Baja y la rehabilitación de los pasadizos del semisótano.

Objetivos

Ruiz Molina ha explicado que el proyecto perseguía cuatro objetivos principales: mejorar la eficiencia energética del edificio, garantizar la seguridad y confort, reorganizar los espacios interiores para optimizar el funcionamiento administrativo y revalorarizar el inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC).

"Esta es una obra pensada para el futuro, construida con los mejores materiales y las técnicas más avanzadas del presente", ha señalado el consejero, que ha agradecido la labor del estudio de arquitectura, de la empresa constructora y del personal de la Consejería por su coordinación y trabajo.

Inauguración El Nuncio JCCM

El responsable de Hacienda ha recordado que esta actuación ha sido posible gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation EU, destinados a la rehabilitación de edificios públicos, y ha resaltado la gestión eficaz de estos recursos por parte del Ejecutivo autonómico.

"Castilla-La Mancha es la tercera comunidad que mejor está ejecutando los fondos europeos, lo que demuestra nuestra capacidad de gestión y la estabilidad política e institucional que garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos", ha apuntado.

Patrimonio y sostenibilidad

El acto institucional ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; miembros del Consejo de Gobierno; antiguos consejeros de Hacienda, y representantes del ámbito empresarial, bancario y sindical de la región.

El presidente García-Page ha cerrado el acto destacando que la rehabilitación de El Nuncio "es un ejemplo del compromiso del Gobierno regional con la modernización de la Administración, la conservación del patrimonio y la sostenibilidad", reafirmando que "Toledo seguirá siendo el corazón institucional de Castilla-La Mancha".