La Diputación de Toledo reafirma su apoyo a la nueva edición del Festival Internacional de Cine Social

El Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (FECISO) regresa este 2025 con el objetivo de sensibilizar, educar y acercar el cine comprometido a todos los rincones de la provincia.

La Diputación de Toledo ha reafirmado su apoyo a esta iniciativa, destacando su importancia cultural y social y su capacidad para transmitir valores universales como la convivencia, la solidaridad y el respeto a la diversidad.

El diputado de Cultura y Educación de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas, ha participado en la presentación del festival, celebrada en el Círculo de Arte de Toledo, junto a organizadores del certamen y representantes institucionales como Ana Pérez, teniente de alcalde y concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo; la vicepresidenta de Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades, Carmen Teresa; el director general de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado; y el presidente del Círculo de Arte de Toledo, Fernando Barredo.

Durante su intervención, Arribas ha subrayado que el cine va más allá del entretenimiento y constituye "una herramienta de concienciación social, una voz para las minorías, una mirada crítica hacia las injusticias y un altavoz de valores universales".

Referente

El diputado ha destacado que FECISO convierte a la provincia en un referente de cine inclusivo y necesario, apostando por el progreso, la tolerancia y la visibilidad de quienes más lo necesitan, y remarcó el papel de la cultura como motor de integración y cohesión social.

El festival no se limita a Toledo capital, sino que se desplaza a distintos municipios de la provincia y la región, acercando a miles de vecinos un cine alternativo y críticos que normalmente no llega a las pantallas comerciales.

Lucha

En palabras de Arribas, esto no solo dinamiza culturalmente los pueblos, sino que también contribuye a luchar contra la despoblación desde la cultura.

Asimismo, el diputado ha reconocido la colaboración del FECISO con la candidatura de Toledo a Capital Cultural Europea 2031, resaltando la creación de un galardón específico vinculado a esta iniciativa.

Cartel oficial

Arribas también ha hecho referencia al cartel oficial de la edición 2025, en el que una abuela y su nieta observan un mundo marcado por conflictos, desigualdades y violencias, simbolizando la necesidad de unir generaciones en torno al respeto y la paz.

Finalmente, el diputado ha felicitado al director del festival, Tito Cañada, y a todo el equipo organizador "por su entrega y su fe en el poder del cine como herramienta educativa y de comunicación", animando a todos los ciudadanos de Toledo y Castilla-La Mancha a participar en las actividades y proyección programadas.

Arribas ha concluido reafirmando el compromiso de la Diputación con este certamen, asegurando que siempre estará al lado de iniciativas culturales que contribuyan a hacer de la provincia "un territorio más abierto, solidario y humano".