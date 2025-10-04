La Diputación de Toledo cierra su oficina de turismo para acometer una importante reforma

La Diputación de Toledo ha informado del inicio de las obras de remodelación y modernización de su Oficina de Turismo en la capital regional, situada en la propia sede de la institución, con el fin de ofrecer un espacio "innovador, interactivo y más acogedor" a los miles de visitantes que pasan cada año por sus instalaciones, que permanecerán cerradas temporalmente.

Durante el tiempo que duren las reformas, la atención al público se prestará en la Oficina de Turismo de la Puerta de Bisagra, en el Paseo de Merchán, en el mismo horario: de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas y los domingos de 10:00 a 14:00 horas, ha informado el ente provincial en una nota de prensa.

Las actuaciones supondrán "una profunda mejora de las instalaciones", aseguran desde la Diputación, que añaden que se dividirán en dos áreas: una destinada a la creación de una oficina "moderna e interactiva", que permitirá descubrir los recursos turísticos de la provincia a través de un espacio inmersivo con nuevas tecnologías y recursos digitales; y otra que se transformará en un espacio "funcional y accesible", orientado a mejorar la atención al público y la experiencia de los turistas.

La mayor novedad será ese espacio interactivo, donde el visitante podrá disfrutar de recursos como el 'Magic Book', un libro con herramienta de realidad aumentada y 'mapping'; el 'Interactive Touch Wall', un mapa digital con lugares de interés que permitirá navegar por los principales recursos turísticos; y propuestas de gamificación, que acercarán la historia y el patrimonio de la provincia a través de juegos y concursos interactivos.

Apuesta por el turismo

El vicepresidente de la Diputación de Toledo y responsable de turismo, Joaquín Romera, ha destacado que este proyecto de remodelación responde a la apuesta de la institución provincial por el turismo y por llegar cada vez a más gente "de una forma más amena e interesante".

"Queremos que los visitantes puedan disfrutar de experiencias interactivas que les permitan conocer nuestra provincia de una manera totalmente nueva", ha remarcado Romera, quien ha valorado que la digitalización "no solo mejorará la experiencia del visitante, sino que también fortalecerá nuestra posición en un mercado cada vez más competitivo", donde Toledo debe presentarse como una provincia "conectada, moderna y preparada para los retos del futuro".

Con estas actuaciones, se dotará a la ciudad y a la provincia de "una de las oficinas de turismo más modernas e innovadoras de España", lo que convertirá el acceso al turismo en una experiencia inmersiva, sensorial e interactiva para el conjunto de los ciudadanos y visitantes, ha concluido la Diputación.