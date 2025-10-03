El Gobierno no concede a Toledo ni un solo euro de los fondos EDIL: indignación total en el Ayuntamiento

Toledo no recibirá ni un solo euro de la convocatoria de los nuevos fondos europeos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), pese a haber aspirado a una inyección de 17 millones de euros para financiar proyectos estratégicos de ciudad, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El Ayuntamiento que lidera Carlos Velázquez, del PP, presentó en marzo una ambiciosa propuesta con actuaciones valoradas en 20 millones de euros, de los cuales Europa debía cubrir el 85 % (17 millones), mientras que el 15 % restante (tres millones) saldría de las arcas municipales.

El proyecto municipal contemplaba tres ejes principales: la construcción de un pabellón multiusos en el barrio de San Antón, la creación de un centro de interpretación del Toledo Romano junto a las ruinas del Circo Romano y la remodelación integral del recinto ferial de La Peraleda.

La resolución provisional publicada por la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, excluye a Toledo por "puntuación insuficiente". Sorprendentemente se convierte en la única capital castellanomanchega que no recibirá fondos en esta convocatoria.

Máxima indignación

De forma urgente, el Ayuntamiento toledano ha convocado para las 11:00 horas una comparecencia del alcalde, Carlos Velázquez. La indignación en el Consistorio es total.

El Gobierno local insiste en que recurrirá la resolución provisional para tratar de revertir la situación y lograr que Toledo pueda acceder a la financiación europea para sus proyectos estratégicos.

Desde el Ayuntamiento toledano defienden la calidad de los proyectos presentados y apuntan directamente a motivaciones políticas como las causantes de que la ciudad no vaya a poder beneficiarse de estos fondo europeos.

