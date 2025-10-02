Lucas de 'Andy y Lucas' abre un curioso negocio en este pueblo de Toledo: "Esto es una pasada"

Lucas González, el conocido cantante del dúo musical 'Andy y Lucas', ha elegido un pueblo de la provincia de Toledo para desarrollar un nuevo proyecto profesional mientras se despide de los escenarios con su gira final junto a su fiel compañero Andrés Morales o más conocido como "Andy".

"Son de amores", así se llama la escuela de música y danza que ha abierto en Yuncos (Toledo) en homenaje a la canción que catapultó al grupo gaditano. La acogida ha sido espectacular, en sus primeras semanas ya ha acogido a más de 200 alumnos.

En un vídeo publicado en la cuenta de Instagram del centro (@escuelasondeamores) en colaboración con Rotprint, Lucas ha calificado el establecimiento como "esto es una pasada" a pesar de que todavía no está terminado al 100 por ciento.

El centro de formación del conocido ofrece una formación artística integral que va desde la enseñanza musical con clases de canto e instrumentos como piano, guitarra, batería o violín hasta clases de yoga y pilates.

Además, cuenta con una academia de baile que abarca un gran abanico de disciplinas, entre ellas, flamenco, sevillanas, danza moderna y baile. Es importante reseñar que la dirección musical de la escuela "Son de amores" correrá a cargo del propio Lucas.

Su pareja, María José, también se ha involucrado en la iniciativa y desde el inicio supervisa al equipo docente. Lucas y María José llevan años viviendo en Yeles, una localidad cercana también en la provincia de Toledo donde ha emplazado su hogar.

Este proyecto llega en un momento de gran exposición mediática para Lucas por su polémica operación de nariz que no salió como se esperaba. La escuela "Son de amores" en Yuncos puede significar un nuevo y positivo horizonte para el artista que dentro de no mucho pondrá fin a su etapa con 'Andy y Lucas'.