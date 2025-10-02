Cotolma construirá las 60 viviendas junto a la estación de tren de Toledo: desde 248.800 € y con supermercado Ahorramás

Proyecto de la promoción de viviendas 'Mirador de Galiana', diseñado por el estudio de arquitectura Juan Feito. Juanfeito.com

La promoción de viviendas Mirador de Galiana, ubicada en el Paseo de la Rosa del barrio toledano de Santa Bárbara, vuelve a ponerse en marcha tras más de dos años paralizada y después de haberse convertido en un "agujero negro" en la zona, como llegó a calificarla el Ayuntamiento.

Será el Grupo Cotolma la compañía que retomará el proyecto y levantará un edificio residencial con 60 viviendas. El inicio de las obras está previsto para octubre de 2025 y la entrega en el último trimestre de 2027.

El residencial contará con piscina de adultos e infantil, gimnasio, zonas de juegos, local social y un supermercado Ahorramás en la planta baja, lo que garantiza máxima comodidad en el día a día. Todas las viviendas tendrán balcón y se ofrece la opción de amplias azoteas en algunas tipologías.

Desde 248.800 euros

Los precios parten de 248.800 euros más IVA para viviendas de dos dormitorios y de 294.200 euros más IVA para las de tres dormitorios, en ambos casos con plaza de garaje y trastero incluidos.

Estos precios son más elevados que los fijados por la promotora original del proyecto —que rondaban los 220.000 euros para dos dormitorios y 252.000 para tres—, pero desaparecen los áticos de lujo de hasta 655.000 euros que contemplaba el plan inicial, que incluían cuatro dormitorios, tres baños, solárium y spa privado.

Otra imagen del proyecto de la promoción. Juanfeito.com

Según consta en la página web del estudio de arquitectura Juan Feito, artífice del proyecto, el residencial Mirador de Galiana contará con tres portales de acceso y un total de 60 viviendas con piscina, solárium y zonas ajardinadas.

El diseño apuesta por una volumetría monolítica integrada en el entorno, con fachada de ladrillo visto y balcones de vidrio ahumado. Además, incorpora aerotermia, suelo radiante-refrescante, paneles fotovoltaicos y puntos de recarga para coches eléctricos, alcanzando la calificación energética A.

Antecedentes

La promoción de Mirador de Galiana fue adjudicada en 2021 a la sociedad Diseño del Tajo S.L., que adquirió el terreno municipal por 1,1 millones de euros. En 2022 la empresa desistió de la construcción.

Desde entonces el Ayuntamiento trató de buscar soluciones para dar salida al solar y evitar que siguiera siendo un problema en Santa Bárbara, malogrando en un emplazamiento céntrico y bien comunicado junto a la estación de tren y a pocos minutos andando del Casco Histórico.

El Consistorio aprobó en la Junta de Gobierno Local ampliar los plazos de ejecución de las obras hasta agosto de 2027, dando margen a la nueva constructora para reorganizar el proyecto y redistribuir la edificabilidad.