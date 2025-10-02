El alcalde de Talavera de la Reina confirma la reducción del coste de la bandera "a la mitad": "No somos menos que Toledo"

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha asegurado que "con una buena gestión" ha logrado reducir el presupuesto inicial para la bandera de España que se instalará próximamente en Ronda del Cañillo.

Así lo ha expresado a los medios, afirmando que el coste inicial "se ha rebajado bastante, incluso a la mitad" porque han conseguido la financiación de la Diputación. En concreto, esta sufragará la cerámica de la base, mientras que los servicios generales del Consistorio se harán cargo de parte de los trabajos.

El regidor ha expresado que otras ciudades españolas como Toledo o Valladolid "tienen su homenaje a la bandera" y en Talavera se "embellecerá con cerámica". A esto se sumarán las mejoras que se van a hacer en la zona con "un proyecto de humanización", con el que se dará "un giro radical a esa parte de la ciudad".

"Talavera es una gran ciudad, una de las grandes ciudades de España. No podemos ser menos que Toledo o Madrid. Por eso vamos a embellecer y a convertir a Talavera en una ciudad de primera", ha afirmado.

Según informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la bandera que se instalará en Talavera medirá 30 metros de alto y estaba presupuestada en un principio por 100.000 euros.