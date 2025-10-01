Planazo para este fin de semana en Toledo: cerveza, comida, música en directo y buen ambiente

La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) y Cerveza La Sagra vuelven con la segunda edición del Beer Festival Toledo los próximos 3, 4 y 5 de octubre en el paseo de Sisebuto de la capital regional.

A lo largo de este próximo fin de semana, los toledanos y visitantes podrán degustar las diferentes variedades de cerveza de la marca La Sagra y acompañarla con las tapas de las tres carpas gastronómicas gestionadas por hosteleros de la AHT.

Además, el festival contará con una gran zona central con mesas, recreando el ambiente de las clásicas fiestas cerveceras internacionales. Esto no es todo, ya que la programación musical será uno de los platos fuertes.

Cartel del evento. AHT

La banda toledana 'Silver Pistol' brindará a los presentes su mejor rock clásico, 'Ángel Rostaing' & 'The Phonemes' ofrecerán ritmos frescos de pop-rock e indie. Por su parte, 'Quicklime' aportará su sonido característico de la música independiente y el cantautor Antonio López creará un ambiente más íntimo con sus versiones de éxitos desde los 80.

Para los más pequeños, se instalará una zona de juegos infantiles dentro del propio Beer Festival Toledo.

El detalle al completo de las actividades podrá consultarse en la web oficial de la Asociación de Hostelería. Por su parte, el presidente de la AHT, Tomás Palencia, ha destacado que esta segunda edición busca "consolidar el festival como una experiencia de referencia que une cerveza y gastronomía local".

Por todo ello, el Beer Festival se erige como uno de los mejores planes de ocio para este fin de semana en Toledo capital y alrededores.