Álvaro Gutiérrez invita a vivir el medievo este fin de semana en Escalona: "El castillo será un hito"

Este próximo fin de semana, del 3 al 5 de octubre, Escalona (Toledo) celebra la cuarta y más ambiciosa edición de sus Jornadas Medievales. Este evento, ya consolidado en el calendario cultural de Castilla-La Mancha, cobra una nueva dimensión con la reciente adquisición municipal de su imponente castillo.

En una entrevista con EL ESPAÑOL Castilla-La Mancha, Álvaro Gutiérrez, alcalde de la localidad, analiza el crecimiento de esta cita y sus planes de futuro. Se muestra visiblemente satisfecho y entusiasmado, consciente del potencial de un evento que ha visto nacer y crecer.

P: El principal espectáculo, el torneo de justas a caballo, se celebrará por primera vez en el patio de armas del castillo. ¿Qué supone este cambio para la experiencia del visitante?

R: Supone un hito histórico, un antes y un después para las jornadas. Antes, las actividades se limitaban al exterior. Ahora, el inmenso patio de armas acogerá nuestro evento más multitudinario. Ofreceremos tres pases para que miles de personas puedan disfrutar de un espectáculo único en un escenario auténtico. La expectación es máxima.

El castillo ha dejado de ser un mero telón de fondo para convertirse en el protagonista absoluto. Integrarlo es un reto, sí, pero sobre todo es un catalizador que eleva el evento a un nuevo nivel y materializa un sueño para el pueblo.

"Superar los retos lo hace más auténtico"

P: Ha mencionado la integración del castillo como un reto. ¿Podría detallar cuáles han sido las principales dificultades logísticas a la hora de adaptar una fortaleza defensiva del siglo XV para albergar un evento de esta magnitud?

R: La principal dificultad es la propia naturaleza del castillo. Es una fortaleza diseñada para ser inexpugnable, no para acoger eventos públicos. Los accesos son estrechos y están pensados para la defensa, no para el tránsito de material voluminoso. Introducir elementos como escenarios, gradas o equipos técnicos ha sido una operación de alta complejidad que ha requerido una planificación milimétrica. Sin embargo, superar estos retos es precisamente lo que hace que el resultado sea tan espectacular y auténtico.

P: Mirando al futuro, ¿cómo se integra el proyecto de crear un hotel en el castillo con la evolución de las jornadas?

R.- Nuestra visión es que las jornadas sigan creciendo con el castillo como eje central. El proyecto del hotel, que busca reconstruir el palacio renacentista de Álvaro de Luna, no solo es compatible, sino que potenciará el evento al permitir a los visitantes alojarse en el corazón de la historia. Creemos firmemente que será un punto de inflexión para la economía y el empleo en Escalona.

P: Las Jornadas Medievales celebran su cuarta edición, una prueba de su consolidación. ¿Qué significado tiene este evento para el municipio y cuál es su valoración personal sobre su notable evolución?

R: Es una verdadera satisfacción personal y colectiva. Estas jornadas son ya un evento imprescindible en Castilla-La Mancha, como demostraron los más de 30.000 visitantes de la pasada edición. Esto confirma que el objetivo que nos marcamos en su día, posicionar a Escalona como un referente de turismo histórico y patrimonial, es una realidad. La adquisición del castillo ha sido un paso fundamental para agrandar este proyecto.

P: En un calendario cultural con una gran oferta de mercados y ferias medievales, ¿qué elemento diferenciador posee Escalona para destacar y atraer a un público tan numeroso?

R: Nuestro gran elemento diferenciador es la autenticidad. No montamos un decorado; nuestro escenario es real. Escalona es una villa medieval genuina, y las jornadas se integran en sus calles, su plaza porticada y sus murallas. La incorporación del castillo eleva esta autenticidad a un nivel insuperable. Celebrar un torneo de justas en el patio de armas de un castillo de esta envergadura no es un espectáculo, es una inmersión en la historia. Esa es la experiencia única que ofrecemos.

A esto se suma un gran mercado medieval con artesanos y comerciantes, espectáculos de cetrería, pasacalles, música y atracciones infantiles. La gastronomía es otro pilar, con tabernas de época que conviven con la excelente oferta de nuestros bares y restaurantes.

P: En términos económicos, ¿cuál es el impacto real de este evento para los comercios y la hostelería de Escalona?

R.- El impacto es fundamental. La afluencia masiva de gente supone una inyección económica directa para la hostelería y los comercios locales. Los propios empresarios nos confirman que este fin de semana es, económicamente, más importante incluso que nuestras propias fiestas patronales, lo que da una idea de su magnitud.

"La implicación de los vecinos es el alma"

P: Más allá del impacto económico, ¿cómo vive la población de Escalona estas jornadas?

R: La implicación de los escaloneros es total y es, sin duda, el alma del evento. Hay un sentimiento de orgullo colectivo inmenso. Los vecinos no solo acogen a los visitantes con los brazos abiertos, sino que participan activamente: decoran sus fachadas, se visten de época y colaboran a través de las distintas asociaciones locales.

Sienten que las jornadas son suyas, y esa pasión es algo que el visitante percibe y que contribuye de forma decisiva al ambiente mágico que se respira en el pueblo durante todo el fin de semana.