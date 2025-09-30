Toledo destina 120.000 euros a reparar los daños de la crecida del Tajo en parques y paseos: mejoras en ocho puntos

La zona de Tabordo es una de las afectadas.

El Ayuntamiento de Toledo ha activado un plan de mantenimiento extraordinario en parques y paseos municipales para paliar las graves consecuencias dejadas por las intensas lluvias y la posterior crecida del río Tajo que afectaron a la ciudad, especialmente durante marzo y abril de 2025.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 120.987,90 euros, tiene como objetivo devolver la normalidad a zonas clave de esparcimiento y tránsito de la capital, que sufrieron cuantiosos daños por los arrastres y la fuerza del agua.

El consistorio acaba de licitar el contrato para ejecutar estos trabajos, buscando dar una rápida respuesta a los desperfectos. El documento establece un plazo de ejecución improrrogable de 45 días naturales a partir de la adjudicación.

La zona entre el Polígono y Santa Bárbara también recibirá mejoras.

La prestación del servicio comprende actuaciones de poda, limpieza de restos verdes e inertes y la retirada de todos los escombros acumulados por el río, según consta en el pliego de condiciones del contrato.

Entre las zonas más afectadas y que serán objeto de intervención, se encuentran el tramo del Puente de Alcántara al Mirador del Tajo; el tramo de Tabordo; el tramo Santa Bárbara-Polígono y el tramo del campus de la Fábrica de Armas (UCLM).

Además de estas grandes zonas, también se actuará en puntos específicos como el arroyo de Montesión; el merendero Arroyo de la Cabeza; el arroyo de la Fuente del Tesoro y Taray (paraje Fuente del Moro) y la zona de la Bastida.

Con esta licitación, el Ayuntamiento espera restablecer la funcionalidad y el atractivo de estos espacios verdes tan importantes para la ciudad en un plazo inferior a dos meses desde el inicio de las actuaciones.