La Diputación invertirá más de 200 millones en mantener casi 1000 kilómetros de las carreteras de Toledo

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo ha aprobado en Pleno Ordinario la aprobación definitiva de los estudios de viabilidad para la concesión de la red provincial de carreteras, un paso clave que permitirá licitar el año que viene el mayor contrato en la historia de la institución.

El nuevo acuerdo garantizará la conservación y mejora de los 957 kilómetros de carreteras provinciales durante los próximos dos décadas, con una inversión total superior a los 223 millones de euros.

La portavoz de la Diputación, Soledad de Frutos, ha destacado que esta aprobación refleja la apuesta del Gobierno provincial por mejorar las comunicaciones, que son fundamentales para la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de los vecinos.

La presidenta Cedillo momentos antes del pleno Diputación de Toledo

Según ha señalado, invertir en carreteras supone también fomentar la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la despoblación, asegurando que los municipios estén conectados y que empresas y ciudadanos puedan desarrollarse en condiciones más competitivas y seguras.

116 carreteras

El contrato afectará a una red compuesta por 116 carreteras y cinco caminos vecinales, dividida en tres zonas: Talavera y su comarca, La Sagra y parte de La Mancha, y la comarca de Montes de Toledo junto con otra parte de La Mancha.

De Frutos ha recordado que la concesión vigente desde 2006 ha funcionado correctamente, permitiendo mantener las carreteras en buenas condiciones con estabilidad presupuestaria, por lo que la nueva concesión se plantea como una continuidad del modelo anterior.

Nueva concesión

Además de la red de carreteras, en el Pleno se ha abordado de manera provisional la aprobación del catálogo de la red provincial, los anteproyectos de construcción y explotación en las tres zonas y la memoria de costes junto con la fórmula de revisión de precios de la nueva concesión.

Todos estos pasos son necesarios para garantizar la continuidad de la gestión de la red cuando finalice la concesión actual entre septiembre y octubre de 2026.

Con esta aprobación, la Diputación de Toledo da un paso decisivo para garantizar la conservación de sus carreteras durante los próximos veinte años y refuerza su compromiso con la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico de toda la provincia.