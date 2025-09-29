OCU pide a la Junta la construcción "urgente" de un nuevo centro de salud en Toledo: "La situación es insostenible"

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de Castilla-La Mancha ha solicitado la creación "urgente" de un nuevo centro de salud en Toledo que preste asistencia a los barrios de Valparaíso, La Legua y Vistahermosa.

Según la organización, estas zonas han sufrido un importante aumento de población en los últimos años, que "seguirá ampliándose por la actual proliferación de promociones de viviendas en proceso de construcción".

"Actualmente, los más de 6.000 vecinos de estos barrios carecen de centro de salud que preste asistencia sanitaria y tienen que trasladarse hasta Buenavista y Palomarejos, a cinco kilómetros de distancia", ha denunciado.

Para OCU Castilla-La Mancha, la situación es "insostenible" y "vulnera el derecho de los ciudadanos" a una atención sanitaria pública, cercana y de calidad. "La falta de infraestructuras sanitarias en estos barrios aumenta los tiempos de espera, dificulta el seguimiento de enfermedades crónicas, asistencia a mayores y niños y sobrecarga a los profesionales", ha criticado.

Asistencia adecuada

Al respecto, ha recordado que la planificación sanitaria debe ir en consonancia con el desarrollo urbanístico y demográfico de las ciudades. "Los nuevos desarrollos urbanos en estos barrios deben contar con infraestructuras sanitarias básicas que garanticen la asistencia adecuada tanto a los vecinos que ya residen ahí como a los nuevos habitantes", ha asegurado.

Por ello, OCU pide a la Consejería de Sanidad que priorice la construcción de un centro de salud para ofrecer una atención primaria digna y accesible a toda la población de la zona.