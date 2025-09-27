Piden cárcel para una trabajadora del antiguo hospital Virgen de la Salud de Toledo por filtrar datos de una paciente

El hospital Virgen de la Salud de Toledo, que ya no está en funcionamiento.

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes, 30 de septiembre, a una trabajadora del antiguo hospital Virgen de la Salud de la capital toledana que está acusada de un delito contra la intimidad por acceder sin consentimiento a los datos clínicos de una paciente y compartirlos con otra persona.

La Fiscalía solicita para M.R.V. dos años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan al 30 de enero de 2017. M.R.V., aprovechando su puesto como funcionaria en el centro hospitalario, accedió sin justificación ni consentimiento a la historia clínica de M.G.J. y facilitó su contenido a una tercera persona.

Sin autorización

M.G.J. había sido atendida dos días antes en el Centro de Salud del Polígono de Toledo. Según la Fiscalía, la acusada utilizó un usuario que le permitió consultar la historia clínica de M.G.J. sin su autorización.

Para el ministerio Fiscal, estos hechos constituyen un presunto delito contra la intimidad. Por ello, solicita imponer a M.R.V. la pena de dos años, seis meses y un día de prisión, acompañada de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, además de una multa de veinte meses con cuota diaria de 12 euros.

En caso de impago, la responsabilidad personal subsidiaria sería de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Asimismo, la Fiscalía pide una inhabilitación absoluta por ocho años, medida que impediría a M.R.V. desempeñar cualquier cargo público durante ese periodo.