Page abre la puerta a una Cumbre de Paz sobre Gaza en Toledo: "Sería un foro correctísimo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ofrecido Toledo como posible sede para una cumbre de paz sobre la situación en Gaza. Preguntado por el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, Page ha respondido que la ciudad "sería un foro correctísimo" para acoger la cita internacional.

El líder socialista ha justificado su ofrecimiento aludiendo al vínculo histórico de la capital castellanomanchega con las culturas árabe, judía y cristiana, aunque ha admitido que la decisión final "es algo que se me escapa porque depende de muchísimas cosas".

Ha afirmado que "lo que ocurre en Gaza es un atropello, una atrocidad humanitaria... genocidio o quizás exterminio", y ha lamentado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "podría hacer, pero deja hacer".



Durante el encuentro informativo organizado por EFE por el 40 aniversario de la delegación de la agencia en la región, Page ha lamentado que "lo que está pasando es absolutamente execrable", pero ha rechazado que sea "obra del pueblo judío en general" que tiene "actores políticos concretos de extrema radicalidad y extrema derecha israelí".



El presidente regional ha añadido que la contestación del mundo árabe en el conflicto de Gaza está siendo "llamativa, poco ruidosa, y sinceramente creo que Trump podrá decir un día una cosa, otro día otra y despistar a todo el mundo y a sí mismo, pero está dejando hacer".