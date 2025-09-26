La Diputación de Toledo impulsa 'Primera Oportunidad de Empleo', una iniciativa pionera de formación para jóvenes

La Diputación de Toledo refuerza su compromiso con el empleo juvenil y la formación a través del programa 'Primera Oportunidad de Empleo', una iniciativa inédita dirigida a jóvenes de la provincia sin experiencia laboral, que permitirá poner en marcha acciones formativas en sectores estratégicos con gran capacidad de inserción en el mercado de trabajo.

El programa se articula mediante dos convenios de colaboración, uno con la Federación Empresarial Toledana (FEDETO) y otro con la Asociación Escuela Familiar Agraria (EFA Oretana), que se han aprobado en la Junta de Gobierno de la institución provincial.

En este marco se impartirán los certificados de profesionalidad 'Gestión de marketing y comunicación', 'Promoción turística local e información al visitante' y el itinerario formativo 'Experto en Inteligencia Artificial', en colaboración con FEDETO, así como el certificado de profesionalidad 'Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes', en colaboración con EFA Oretana. Todos ellos contarán con dos ediciones cada uno, sumando más de 2.500 horas de formación especializada.

Además, los alumnos recibirán una beca mensual de 600 euros durante el desarrollo de cada certificado, garantizando la igualdad de oportunidades y la dedicación plena a la formación.

Una iniciativa inédita en la Diputación

El vicepresidente y diputado de Empleo, Joaquín Romera, ha destacado la importancia de esta iniciativa inédita en la Diputación. "Apostamos de manera firme por nuestros jóvenes y por ofrecerles una oportunidad real de acceder a empleos de calidad en sectores estratégicos. Este programa será un hito para la institución, porque abre un camino nuevo en el apoyo al talento juvenil", ha asegurado.

En este sentido, se ha mostrado orgulloso de un programa que demuestra la sensibilidad del Gobierno de la Diputación de Toledo, que preside Concepción Cedillo, hacia las necesidades de quienes buscan su primera experiencia profesional, "apostando por la innovación como motor de desarrollo económico y social en la provincia".

Necesidades del mercado laboral

Los convenios contarán con una aportación económica máxima total de 439.200 euros por parte de la Diputación de Toledo, destinada al desarrollo de las actividades formativas, mientras que FEDETO y EFA Oretana pondrán a disposición del programa sus instalaciones, medios materiales y personal y profesorado especializado.

La elección de los itinerarios formativos se ha realizado en contacto con el tejido empresarial de la provincia, teniendo en cuenta las necesidades reales del mercado laboral. Asimismo, el programa abre la puerta a que los participantes puedan realizar prácticas durante su formación en entidades públicas de la provincia.