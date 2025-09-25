Talavera acoge un proyecto internacional de Aqualia para el tratamiento de aguas residuales

Visita EDAR Talavera de la Reina Ayuntamiento Talavera de la Reina

El alcalde de , José Julián Gregorio, ha anunciado que la ciudad acoge un proyecto internacional para el tratamiento de aguas residuales, dotado de 4,5 millones de euros.

El objetivo de este es mejorar la gestión urbana del agua y avanzar hacia unas soluciones más sostenibles y eficientes.

El anuncio se ha realizado en una visita a las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), acompañados por el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, la responsable de Aqualia en Talavera, Ester García, la alcaldesa de Hermigua, María Solveida y otros socios y colaboradores.

El proyecto, denominado LIFE smallWAT, está liderado por Aqualia y busca desarrollar soluciones innovadoras, modulares, versátiles y resilientes para el tratamiento de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones urbanas.

Regeneración de agua

Estas soluciones permitirán tanto la regeneración del agua como la recuperación de recursos, fomentando un modelo de gestión más sostenible del ciclo urbano del agua y ampliando la plataforma tecnológica INTEXT ya existente.

El alcalde de la localidad ha anunciado que el proyecto supondrá "un revulsivo" para Talavera, situando a la ciudad “a la vanguardia del tratamiento de aguas residuales y del ciclo urbano del agua”.

El proyecto se estructura a través de un consorcio internacional compuesto por siete socios y una entidad afiliada de España, Francia y Dinamarca.

Cuenta con un presupuesto cercano a 4,5 millones de euros, financiado en un 60% por la Unión Europea, y se desarrollará durante cuatro años en Talavera.

Detalles

La sede principal del proyecto será la plataforma INTEXT, ubicada en Talavera, donde se implementarán todas las tecnologías desarrolladas.

Posteriormente, las soluciones de smallWAT se replicarán en Orby (Dinamarca), La Breña Francesa, La Gomera y Saint Joseph (Martinica).

El enfoque tecnológico se basa en la integración de humedales construidos con sustratos bioelectroactivos y herramientas digitales inteligentes, como sensores de pH, oxígeno y algoritmos de control.

Reducir carbono

Estas tecnologías permitirán reducir la huella de carbono, optimizando el consumo energético y el uso del espacio, con una ocupación inferior a 0,4 m² por habitante.

Además, LIFE smallWAT aplica los principios de economía circular, recuperando nutrientes esenciales como nitrógeno y fósforo, que podrán ser reutilizados en la agricultura o la industria, mediante módulos de filtración que incorporan materiales absorbentes innovadores como apatita, calcita y biochar.

El proyecto también contempla la regeneración del agua residual, utilizando procesos de desinfección con luz LED ultravioleta (UV) para obtener agua apta para riego agrícola, cumpliendo con el Reglamento Europeo 741/2020.