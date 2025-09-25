Madruga (Fedeto), sobre la demanda a la CHT: "Los ayuntamientos están amedrentados"

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la demanda de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) contra la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), un paso crucial que busca responsabilidades por los graves daños causados en el Polígono Industrial de Toledo durante la DANA de septiembre de 2023.

La acción legal acusa al organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de una deficiente conservación y mantenimiento del arroyo Ramabujas, un punto clave en las inundaciones.

En una entrevista telefónica con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, revela las motivaciones detrás de esta acción judicial, la situación de los empresarios afectados y las soluciones que, según él, deben implementarse para evitar futuras tragedias.

P: ¿Por qué acudieron a los tribunales?

R: No tenía ningún sentido que la administración, en este caso la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), no hiciera absolutamente nada. Solicitamos información por escrito para que nos indicara qué se hizo, con la intención de que, en la medida de lo posible, todo el mundo pudiera actuar si una DANA así se repite. Como no hubo respuesta, tuvimos que interponer la demanda. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el competente, ha entendido que hay indicios suficientes para resolver el asunto en vía judicial.

P: ¿Están satisfechos?

R: Sí, que un tribunal te reconozca esto en la primera fase no está mal. Pero para nosotros lo más importante es que se pongan soluciones de verdad. Que la CHT actúe para que esto no se vuelva a producir, o que si se produce, tenga los menores efectos posibles. Mucho se habla de la DANA de Valencia, pero nos olvidamos de que en Toledo, si en vez de llover por la noche hubiera llovido por la mañana, justo al empezar los turnos, aquí hubieran podido morir 200 personas. El tsunami llegó a alcanzar dos metros y medio.

Además, en el arroyo Ramabujas, hacia arriba, hay una balsa o presa. No sé si es legal o qué hace la CHT frente a esa cuestión. Aquí se paralizan expedientes de empresarios que quieren actuar, y se les dice que no se puede. Se quiere limpiar cauces, pero no se deja. Si lo haces, te sancionan. Lo que cabe esperar es que la administración sirva a la ciudadanía, no que se sirva de ella.

P: ¿Los ayuntamientos no pueden actuar?

R: Interpusimos la demanda porque los ayuntamientos, las administraciones en general, están amedrentadas. Temen que cualquier movimiento se responda con una actitud vengativa. Ellos no lo van a decir, pero yo, que he hablado con ellos, sé que no ha sido posible que actúen. Por eso la demanda.

P: ¿Qué esperan de esta resolución?

R: Lo peor es que se producirá en dos años como mínimo. Lo triste de la justicia es que está sobresaturada. Hay pocos jueces y tienen muchísimo trabajo. Cuando la justicia es lenta, no es justicia. No obstante, lo hacemos sin reclamación patrimonial. Simplemente reclamamos que un organismo, que es una administración, haga su función, y actúe.

P: ¿Esperan que la CHT actúe antes de la sentencia?

R: Si lo hacen solo porque se ha interpuesto la demanda, ya habremos ganado. Es lo que pretendemos, que no nos juguemos la vida cuando vayamos al polígono industrial a trabajar.

Por otro lado, las empresas no tienen por qué verse obligadas a cerrar, porque después de una situación catastrófica, no reciben ayuda. Han estado solas. Es un tema que debemos hacernos mirar porque la declaración de zona catastrófica no son más que anuncios que no valen nada. En Lorca, las ayudas nunca llegaron. Y aquí, las indemnizaciones valoradas por el Consorcio de Seguros siempre tiran a la baja.

P: ¿De verdad han cerrado empresas?

R: Sí ha habido muchas que se han planteado si debían seguir o no. Afortunadamente, la mayoría ha seguido. Pero no se las puede dejar de la mano de Dios. Hay que actuar con contundencia.

P: ¿Dónde hay que poner el foco?

R: La Administración del Estado es la que tiene que soportar las ayudas cuando se produce una DANA. Hay legislación que se aplica, pero las ayudas no llegan a superar los 600 euros en muchos casos. Eso se tiene que cambiar, porque cuando ocurren estas tragedias, la administración no ha prevenido que se produzcan, y ahora, cuando la gente está sin casa o empresa, todo se atrasa. Es tan fácil como preguntar a la gente que estuvo en Lorca, en La Palma, o a los que están aquí en el polígono, a ver cómo lo han pasado.