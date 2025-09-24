Toledo creará la segunda comunidad energética del Casco con paneles solares en la piscina del Salto del Caballo

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, este miércoles en la II Cumbre de Comunidades Energéticas.

La cubierta de la piscina municipal del Salto del Caballo se convertirá en la fuente de energía para la segunda comunidad energética del Casco Histórico de Toledo, ha anunciado el alcalde, Carlos Velázquez.

Durante la inauguración de la II Cumbre de Comunidades Energéticas en el Palacio de Congresos, Velázquez ha explicado que esta iniciativa busca responder a la alta demanda, con más de 100 solicitantes en lista de espera, y expandir el modelo de éxito de la primera comunidad.

Velázquez ha destacado que la primera comunidad, 'Comunidad Energética Casco Histórico Ciudad de Toledo', es "un ejemplo a nivel nacional". Esta comunidad cuenta con 65 participantes que ya se benefician de la energía renovable, incluyendo al propio Ayuntamiento, ocho conventos del Casco Histórico, el obrador Santo Tomé y 57 familias.

Emiliano García-Page y Carlos Velázquez, este miércoles en el Palacio de Congresos.

El regidor ha subrayado la posición de liderazgo de la ciudad al ser la "única Ciudad Patrimonio de la Humanidad que cuenta con una comunidad energética en pleno funcionamiento", lo que la hace el lugar idóneo para acoger esta cumbre.

El alcalde también ha reiterado el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad en otras áreas. "Estamos trabajando para que el polígono industrial de Toledo sea totalmente sostenible", ha asegurado.

La piscina del Salto del Caballo.

La primera comunidad energética se puso en marcha con una subvención de los fondos europeos gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Velázquez ha confirmado que ha solicitado una prórroga para la subvención, que vence el 30 de septiembre. "Hemos solicitado la prórroga hasta finales de año, creo que motivos para conceder la prórroga hay", ha concluido.

El alcalde ha asistido a la inauguración de la Cumbre junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Gómez; el presidente de la Unión Española Fotovoltaica, Rafael Benjumea; y el director general de IDAE, Miguel Rodrigo.