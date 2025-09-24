Escalona incorpora un nuevo escenario a sus Jornadas Medievales: el magnífico castillo será el epicentro

Escalona (Toledo) celebrará del 3 al 5 de octubre la IV edición de sus Jornadas Medievales La Corte de los Prodigios, que este año incorporan una gran novedad: el Castillo de la localidad será, por primera vez, escenario central de las actividades.

El delegado de la Junta y alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha destacado durante la presentación del programa que la incorporación del Castillo, abierto al público por primera vez en abril, "marca un antes y un después" en la historia del municipio y en la proyección de este evento que se consolida como referente cultural y turístico en la provincia.

El torneo de justas, considerado uno de los momentos más espectaculares de la cita, contará con tres pases, dos el sábado y uno el domingo, para que el mayor número posible de visitantes pueda disfrutarlo.

IV Jornadas Medievales Escalona JCCM

Además, se han incorporado concursos de vestuario, pintura y fotografía en redes sociales como parte de las novedades de esta edición.

Actividades

No faltará el mercado medieval con artes y oficios de época, los pasacalles de juglares, bufones y personajes fantásticos, incluido un dragón, exhibiciones de cetrería y charlas sobre armamento medieval, así como espectáculos de teatro, circo, fuego y danzas.

Los asistentes podrán participar en talleres de esgrima, vestuario, pintura y juegos infantiles, además de degustar gastronomía tradicional en tabernas y espacios habilitados.

Implicación

Gutiérrez ha subrayado la implicación de los vecinos y vecinas de Escalona, cuya colaboración es "uno de los pilares" de las jornadas, y ha agradecido el apoyo de la Junta de Comunidades y de la Diputación de Toledo.

También ha anunciado medidas especiales de seguridad, coordinación con la Guardia Civil, refuerzo de Policía Local y seguridad privada, además de habilitar nuevos espacios de aparcamiento.

Éxito rotundo

El éxito de las tres ediciones anteriores, con más de 30.000 visitantes, 25 actividades diarias y un importante impacto en el comercio, la hostelería y la artesanía local, ha elevado las expectativas para esta IV edición, en la que se espera superar esas cifras gracias al protagonismo del Castillo.

"Queremos que Escalona sea un referente cultural y turístico del interior, una experiencia sensorial, histórica y cultural que invite a caminar por nuestras calles engalanadas, sentir el choque de lanzas y saborear la gastronomía ancestral", ha invitado el alcalde.