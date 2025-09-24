Una avería y altos niveles de hierro dejan sin agua potable a diez pueblos y 9.000 vecinos de Toledo abastecidos por el Pusa

Una avería y la alta concentración de hierro en el agua han dejado sin suministro potable a diez pueblos de la Mancomunidad del Río Pusa, afectando a cerca de 9.000 personas. La situación, que se repite con frecuencia los veranos, no tiene una fecha concreta de solución.

El presidente de la Mancomunidad y alcalde de San Bartolomé de las Abiertas, Esteban Benito Blázquez, ha emitido un bando para alertar a la población sobre la situación. Según explica, el problema es una combinación de factores. Por un lado, la bomba de agua que extrae el agua de la presa del Pusa se ha averiado. Por otro, la bajada del nivel de la presa debido a la falta de lluvias ha concentrado el hierro, un problema habitual en la zona debido a la naturaleza pizarrosa del terreno.

"Tenemos un problema que arrastramos desde hace varios años", señala al regidor. "Nuestra planta potabilizadora no es suficiente para eliminar el exceso de hierro cuando el nivel de agua en la presa es bajo. Los últimos análisis, realizados el lunes, nos pusieron en alerta porque el agua no es apta para el consumo humano, para beber o cocinar, aunque sí puede utilizarse para el resto de servicios".

Bando municipal.

Sin fecha de solución

La mancomunidad depende ahora de la llegada de una nueva bomba para poder extraer agua de la superficie de la presa, donde la concentración de hierro es menor. Sin embargo, la empresa suministradora no ha podido confirmar una fecha para el envío del repuesto, aunque se espera que esté disponible la próxima semana.

"No tengo una fecha fija. Dependemos de la empresa suministradora, pero no tienen la bomba disponible", explica Blázquez.

El alcalde explica que los vecinos han notado que el agua procedente de los grifos tiene un "color algo marrón", un claro indicio de la alta concentración de hierro. La esperanza es que la nueva pieza llegue pronto y también las lluvias para que el nivel de la presa, "que es pequeña y se llena rápidamente", se recupere. Un aumento del nivel de agua diluiría el hierro, resolviendo temporalmente la emergencia.

"Si llueve, aumenta el nivel de la presa y el nivel de hierro disminuye, lo que sería una solución", concluye Esteban, dejando claro que el problema de fondo, la insuficiencia de la planta potabilizadora, sigue sin resolverse.

Los municipios que conforman la Mancomunidad del Río Pusa, en la provincia de Toledo, son Retamoso de la Jara, Santa Ana de Pusa, San Martín de Pusa, Villarejo de Montalbán, Los Navalmorales, La Pueblanueva, Torrecilla de la Jara, Malpica de Tajo, Espinoso del Rey y San Bartolomé de las Abiertas.