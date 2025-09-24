Raúl Muelas, director de Canal Diocesano: "Toledo sigue siendo muy privilegiada en la presencia de vocaciones"

El sacerdote Raúl Muelas (Talavera de la Reina) es vicario episcopal para la vida consagrada desde 2020 y desde hace unas semanas director de la Radio Televisión Diocesana de Toledo.

Recibe a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en las instalaciones del medio, en el Palacio Arzobispal de Toledo. El estreno de este nuevo espacio de comunicación va ligado al estreno de su nuevo cargo, un desafío que asume "muy ilusionado".

Recorremos con él cada rincón del canal: la redacción, las salas de control, el plató principal y su lugar favorito: el estudio de radio. Tiene 53 años, pero Muelas ha colaborado con este medio desde su juventud, antes de alcanzar la mayoría de edad. Ahora se sienta frente al micrófono y desvela sus metas: apostar por la modernización y la calidad de la única televisión católica oficial de Europa.

Muelas junto a técnicos de la 'casa'. Javier Longobardo

Pregunta. Han estrenado nuevas instalaciones en el Canal Diocesano. ¿Qué ha supuesto este cambio?

Respuesta. Ha supuesto, sobre todo, una renovación de equipos y medios técnicos y la ilusión de la gente. El canal de televisión se creó hace unos 30 años, y la radio un poco más. Lejos de ser solo un medio, representa a la diócesis de Toledo. En 1996, el canal se puso en marcha con el Cardenal Martínez Álvarez, que me ordenó a mí como sacerdote, y estamos muy satisfechos de su labor comunicativa.

P: ¿Cuál es la misión de la televisión y de Radio Santa María?

R: Queremos que la televisión y Radio Santa María sigan siendo un referente de información a nivel local. Es uno de los pilares de Toledo y de toda la provincia, ya que la diócesis abarca toda la provincia y parte de Extremadura. Queremos ajustarnos a los tiempos modernos en la comunicación.

Las instalaciones se ubican en el Palacio Arzobispal con unas monumentales vistas a la Catedral. Javier Longobardo

P: ¿Qué novedades tecnológicas han incorporado?

R: Hemos renovado los estudios y estamos apostando por la presencia digital. La idea es que la gente pueda acceder a la radio y la televisión a la carta. Lo tenemos en previsión para los próximos meses. Ya estamos haciendo un buen trabajo con las redes sociales, pero aún debemos hacerlo funcionar mejor y seguir con el buen periodismo de siempre.

P: ¿Quiénes conforman el equipo del canal?

R: Somos 18 trabajadores. Hay gente de redacción y un equipo de personas con mucho que aportar. Tenemos un buen ambiente y objetivos claros. Hay gente que lleva muchos años aquí, desde el principio, y estoy muy contento. A mí me gusta mucho la comunicación, aunque no tengo una formación específica como comunicador.

El medio de comunicación ha estrenado platós, estudios y redacción. Javier Longobardo

P: ¿Cuál es su papel en la comunicación de la diócesis?

R: He estado involucrado en la comunicación durante muchos años. He colaborado desde los 16 años en la radio y he sido autodidacta. Siempre me ha gustado aprender de los más grandes. La comunicación es esencial para el ser humano y también para la Iglesia. El Evangelio de Jesús se comunica con la palabra y los gestos. Eso es lo que queremos hacer con los medios.

P: ¿Prefiere la radio o la televisión?

R: He hecho mucho tiempo radio y siempre he dicho que es mi medio, es mi pasión. El micrófono es muy amigable para mí. Sin embargo, el estudio de televisión me resulta más hostil, estoy menos habituado a que me estén mirando.

P: ¿Cómo piensa desarrollar la modernización y actualización a las necesidades actuales?



R: Bueno, en el tema de la nueva página web... es un proceso que ya está en marcha. Estamos reestructurando el funcionamiento de la casa. Como vicario general de la diócesis y también vicario episcopal para la vida consagrada, no puedo dedicarme exclusivamente a la radio y la televisión. Por ese motivo, he sumado a la dirección a una de las periodistas, Conchi Moreno, que lleva muchos años con nosotros. Ella será mi "alter ego" cuando yo no pueda estar.

Su gran pasión es la radio. Javier Longobardo

P: ¿Cómo gestionan el presupuesto del canal?

R: No tenemos una gran dotación económica. El presupuesto anual es de unos 850.000 euros, principalmente por el personal. Es verdad que somos la única diócesis de Europa con un canal propio de televisión, aunque hay otras muy potentes, como Milán, que ya no lo tienen. Nos hace sentir el valor de este medio de comunicación.

"El presupuesto anual es de unos 850.000 euros, principalmente por el personal. Buscamos aumentar nuestros ingresos por publicidad"

P: ¿Tienen previsto crear nuevos programas?

R: Sí. Queremos que haya más contenido temático y católico, sin abandonar nuestra vocación generalista. Nos apoyaremos en el voluntariado para crear nuevos programas sin perder nuestro presupuesto. Vamos a empezar con un programa de cine hecho en casa, con un sacerdote que es aficionado al tema. También lanzaremos un programa de filosofía y letras con un amigo mío, doctor en filosofía. Queremos sumar temas desde numerosos puntos de vista.

P: ¿Qué más novedades tienen en marcha?

R: Estamos trabajando en un concurso y queremos recibir más visitas de colegios, donde los estudiantes disfrutan mucho e incluso participan en los contenidos. También haremos un programa sobre cofradías y hermandades para que los pueblos tengan más presencia. Es un reto, ya que no podemos estar en todos los sitios, pero queremos intentarlo y mantener la calidad. Por eso, la labor de nuestros técnicos es muy importante.

P: ¿Cómo planean aumentar la presencia de los pueblos en el canal?

R: Si algún día contamos con voluntarios, podremos grabar ruedas de prensa por ejemplo en Madridejos, o cualquier otro pueblo, y luego revisar las noticias aquí y montarlas aquí. Así, los pueblos podrán ver lo que se hace, por ejemplo. Queremos que salgan no solo las grandes ciudades, como Toledo y Talavera, sino también las noticias de pueblos más pequeños.

"Queremos que haya más contenido temático y católico, sin abandonar nuestra vocación generalista"

P: Su gran retransmisión es la procesión del Corpus de Toledo.

R: Hemos realizado numerosas retransmisiones especiales y queremos seguir haciéndolo y potenciándolo. La retransmisión del Corpus, por ejemplo, es un gran esfuerzo. Nosotros nos encargamos de la misa, etcétera, y Castilla-La Mancha Media de la procesión. Es un despliegue grande y con mucha ilusión.

P: ¿Qué papel juega la publicidad?

R: Queremos ir incrementando la publicidad para generar nuestros propios medios e ingresos nuevos. Ahora mismo la publicidad es principalmente institucional, pero queremos alcanzar que un 30 por ciento de ingresos pueda proceder de publicidad. También es bonito que la publicidad venga directamente de la gente, como una señora mayor que nos envió en un sobre 70 euros, un gesto de agradecimiento por lo que hacemos y la compañía que ofrecemos.

P: ¿El canal tiene un impacto real en la gente?

R: Sí. Aunque no publicamos mediciones de audiencia como otros medios, porque no tenemos esos datos tan relevantes, sabemos que llegamos a la gente. Una vez, un chico de Madrid me dio las gracias porque su madre veía el canal, y eso la ayudaba mucho. También me pasó algo parecido con un pueblecito de Cuenca. Hay muchas personas que siguen la misa con nosotros, les ayuda y lo necesitan.

Raúl Muelas durante la entrevista. Javier Longobardo

P: ¿Cómo abordan la pérdida de vocaciones y el cierre de conventos?

R: Yo pienso que la primera labor es rezar para que la voz de Dios siga escuchándose en el corazón de los jóvenes. Dios sigue llamando, pero hay menos respuestas. Lo segundo es crear un ambiente donde se pueda escuchar esa voz.

P: ¿Cuál es la situación actual de la vida consagrada en la diócesis de Toledo?

R: La diócesis de Toledo sigue siendo muy privilegiada en cuanto a la presencia de vocaciones. Hace unos años, un tercio de los conventos tenían muchos jóvenes. Actualmente, tenemos 34 conventos de clausura y muchos otros de vida religiosa activa. Es verdad que algunos conventos han cerrado, como el de Escalona, pero la calidad de la vida contemplativa consagrada es muy alta.

P: ¿Qué desafíos enfrentan los conventos?

R: Los conventos que florecen tienen varios elementos clave: fidelidad al carisma, a la regla y la austeridad. Además, rompen con lo que le interesa al mundo. Esos proyectos potentes, como los de Talavera, tienen un ambiente comunitario muy fuerte. En algunos conventos, las vocaciones han disminuido, y nos tocará presenciar el cierre de algunos. Pero es cíclico, y estoy convencido de que también viviremos un renacer, como en otros momentos históricos.

"En algunos conventos, las vocaciones han disminuido, y nos tocará presenciar el cierre de algunos"

El mismo día de la entrevista recibió una pequeña 'donación' de una mujer mayor a quien el Canal Diocesano acompaña. Javier Longobardo

P: ¿Qué se hace con los conventos que se quedan vacíos? En Santa Clara, la Asociación de Amigos de los Conventos lo está dotando de contenido cultural para recaudar fondos y ayudar a las monjas.

R: La idea es darles un contenido acorde con lo que son. En Santa Clara, por ejemplo, estamos llevando a cabo un proyecto piloto para que sea un centro generador de medios económicos para otros conventos de la mano de la Asociación de Amigos de los Conventos, que ya tiene 275 socios y está realizando una gran labor. La iglesia se mantiene abierta y se sigue celebrando misa. Es un lugar donde se puede explicar qué es un convento y la gente puede conocer la vida contemplativa.

"La gente puede descubrir la meditación como una forma de paz y de encuentro con la fe. Esta meditación no es algo nuevo, ha existido siempre vinculada a Dios"

P: ¿Habría que ampliar el proyecto a otros conventos?

R: La iniciativa se financia con la asociación y con voluntarios, pero necesitamos más medios económicos para seguir. El objetivo es que las iglesias de los conventos estén abiertas para que esos espacios no se pierdan y se siga divulgando la palabra de Dios. También buscamos que estos espacios sirvan para actividades espirituales y que la gente pueda participar. Queremos que la gente descubra la meditación como una forma de paz y de encuentro con la fe. Esta meditación no es algo nuevo, aunque ahora se hable mucho de eso y esté de moda, ha existido siempre vinculada a Dios.