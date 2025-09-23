La gigantesca fuente centenaria de un pueblo de Toledo que ha dejado sin palabras a Page: "Espectacular"

Una de las obras de ingeniería hidráulica más espectaculares del Renacimiento español se ubica en el municipio de Ocaña (Toledo). Se trata de la Fuente Grande, un monumento de inmensas dimensiones declarado Bien de Interés Cultural que refleja el esplendor de la localidad durante el reinado de Felipe II.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visitó ayer este tesoro patrimonial que calificó como "espectacular" y que afirmó ser "una de las obras hidráulicas más importantes de nuestra historia".

La Fuente Grande de Ocaña fue construida entre 1573 y 1578 con la finalidad de modernizar el abastecimiento de agua de la localidad toledana. Aunque no está verificado de forma documental, su estilo se atribuye a Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II y precursor del famoso Monasterio de El Escorial (Madrid).

Visita de Page a la Fuente Grande de Ocaña. Piedad López JCCM

Esta imponente estructura se divide en dos zonas principales. Por un lado, alberga una majestuosa galería porticada de más de 60 metros con pilastras que servía como abrevadero para el ganado y para disponer de agua a los vecinos.

Por otro lado, encontramos dos grandes lavaderos en un patio anexo donde se congregaban hasta 300 personas para hacer su colada y que se convirtieron en un punto de encuentro social durante años.

Fuente Grande de Ocaña. Piedad López JCCM

Declarado Monumento Histórico-Artístico en 1976, la Fuente Grande se encuentra actualmente en un proceso de restauración para recuperar su belleza original. Esta obra de ingeniería es un testimonio de la historia de Ocaña y un punto de encuentro que definió la vida de cientos y cientos de ocañenses.

Más allá de este enclave, Ocaña contiene un patrimonio de primer nivel. Su Plaza Mayor construida en el siglo XVIII por la orden de Carlos III es una de las más impresionantes de España. El Palacio de los Cárdenas es el principal monumento civil del pueblo. En el apartado religioso, cabe destacar el Convento de Santo Domingo de Guzmán y la Iglesia de San Juan Bautista.

Por todo ello, esta localidad es una parada obligatoria para cualquier amante del patrimonio de Castilla-La Mancha.