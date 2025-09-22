Talavera de la Reina exige una reunión con Transportes para garantizar trenes AVE con Madrid antes de 2030

El Ayuntamiento de Talavera (Toledo) ha solicitado una reunión con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, para exigir la llegada del AVE antes de 2030 así como la implantación de tres trenes lanzaderas y el soterramiento de las vías.

El portavoz municipal, Jesús García-Barroso, ha informado este lunes que el objetivo del equipo de gobierno es asegurar la llegada del tren de alta velocidad de "la manera más integrada posible".

El Ministerio de Transportes garantizó en reuniones anteriores que para esa fecha Talavera dispondría de trenes lanzadera que conectarían con Madrid en un tiempo de 55 minutos. Para este servicio, han empleado el término "cercanías de alta velocidad", un concepto que ha generado ciertas sospechas sobre el tipo de convoy que finalmente se implantará.

Sin embargo, la intención del ayuntamiento talaverano es que estén operativos antes del AVE para dar servicio a una demanda potencial de más de 200.000 personas.

La integración de las vías en el casco urbano es otro de los puntos fuertes de este debate. El equipo de gobierno y colectivos como la asociación SOS Talavera defienden el soterramiento como la única opción para garantizar la "permeabilidad" de la ciudad y evitar una "barrera arquitectónica".

En contraposición, desde el Gobierno de España han descartado esta opción por falta de inversión y han optado por una integración urbana sin soterramiento que contempla la creación de pasos subterráneos para vehículos y peatones. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha coinciden con el ejecutivo nacional porque se "dan respuestas a las principales reclamaciones".

Otra de las grandes preocupaciones es la finalización del desdoblamiento de las entradas a Talavera por la antigua N-5. El portavoz municipal, García-Barroso, ha recordado este lunes que esta obra valorada en más de 18 millones de euros es competencia de la Junta de Comunidades regional que a su vez achaca la paralización a la falta de Presupuestos Generales del Estado.

Centro de Día especializado en Alzheimer

Por otro lado, García-Barroso ha respondido a la petición del secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, para desbloquear el Centro de Día especializado en Alzheimer: "Es competencia exclusiva de la Junta, tiene la obligación de dotar de equipamiento y personal el centro".