Taberni Gastrobar regresa a Buenavista, en Toledo, con sus tortillas y hamburguesas: "Volvemos para darlo todo"

Taberni Gastrobar vuelve a sus orígenes. El popular restaurante ha reabierto hoy sus puertas en el barrio de Buenavista, en Toledo, en un local muy cerca de donde nació hace cinco años.

El regreso, que su propietario, Berni Romo, describe como una vuelta "cargada de ilusión", se produce tras unos meses de "reflexión y descanso": "Volvemos para darlo todo". Según ha declarado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Romo se siente "en casa" en este barrio "familiar" de Toledo.

El alma mater del proyecto es un chef con una amplia trayectoria en la alta cocina, habiendo trabajado en hoteles de prestigio como el Ritz y el Palace de Madrid. En total, casi 20 años de experiencia en estos establecimientos 'VIP'.

Interior del local.

Su experiencia se refleja en la carta de Taberni, que regresa con los platos más exitosos del restaurante: las conocidas tortillas de patata, las tartas de queso y las hamburguesas. A estos clásicos se suman novedades, pero la especialidad de la casa sigue siendo la misma: "los saquitos de ternera deshilachada sobre tierra de torreznos".

El éxito del restaurante es evidente. En su anterior etapa, Taberni consiguió la máxima puntuación en TripAdvisor con un 5. Ahora mantiene una alta calificación de 4,9 y más de 500 comentarios, casi todos enfocados en el trato cercano y la comida "excelente" y a "buen precio".

Tarta de queso, una de las especialidades.

Saquitos de carne de ternera.

El nuevo local, ubicado en el antiguo centro comercial de Buenavista, ofrece un espacio más íntimo, con un restaurante para 12 comensales, una barra para tapear y una terraza exterior para disfrutar de una caña entre amigos, justo encima de la oficina de Extranjería.

Después de su paso por San Antón, Romo se embarca en este nuevo proyecto con el objetivo de continuar ofreciendo "un servicio de calidad a los toledanos" y un espacio donde "compartir".